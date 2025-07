M.Marquez gewinnt als 1. Ducati-Fahrer 5 Grand-Prix in Folge

Von: apa

Marc Marquez hat seine Vormachtstellung in der MotoGP untermauert. Der spanische Motorradstar entschied nach dem Samstag-Sprint am Sonntag auch den Grand Prix von Tschechien in Brünn für sich und gewann zum fünften Mal in Folge beide Rennen an einem Wochenende. Als erster Ducati-Pilot konnte er fünf Grand Prix en suite als Sieger beenden. Rang zwei im letzten Rennen vor der Sommerpause ging an den Italiener Marco Bezzecchi, Dritter wurde der spanische KTM-Pilot Pedro Acosta.

Gesamt war es bereits der achte Grand-Prix-Sieg für den Saisondominator, der in der achten Runde die Führung von Bezzecchi übernommen hatte und sie nicht mehr hergab. In der WM-Wertung baute der achtfache Weltmeister seinen Vorsprung auf seinen Bruder Alex Marquez, der ausschied, bereits auf 120 Punkte aus. “Es war natürlich ein super erster Teil der Saison”, betonte Marc Marquez. Er fahre gut, müsse sich aber auch beim Team bedanken. “Jetzt rasten wir uns in der Sommerpause aus und dann gilt es in Österreich mit derselben Mentalität zu Werke zu gehen”, sagte der WM-Leader.

Auf dem Red Bull Ring in Spielberg fehlt ihm noch ein Sieg, der Grand Prix ist am 17. August angesetzt. Tags davor geht ein Sprint über die Bühne.