Machbare CL-Play-off-Lose für Salzburg und Sturm

Von: apa

Österreichs Fußball darf wie in der vergangenen Saison mit zwei Clubs in der Ligaphase der Champions League spekulieren. Zumindest lässt die am Montag in Nyon erfolgte Auslosung Meister Sturm Graz und Vize Salzburg hoffen. Die Steirer treffen auf den norwegischen Vertreter Bodö/Glimt, die Bullen würden es mit dem Sieger des Duells zwischen den Glasgow Rangers und Viktoria Pilsen zu tun bekommen. Dafür muss man freilich erst in der 3. Qualirunde die Hürde Club Brügge nehmen.

Spieltermine für das Play-off sind der 19./20. bzw. 26./27. August. Sturm tritt zuerst beim Europa-League-Überraschungs-Halbfinalisten in Norwegen an, das Rückspiel steigt wie schon die CL-Heimspiele 2024/25 im Klagenfurter Wörthersee Stadion. Auch Salzburg würde das Hinspiel in der Fremde bestreiten. Selbst wenn die Aufgaben nicht gelöst werden, sind beiden österreichischen Clubs Plätze in der EL-Ligaphase sicher.

Sturms Gegner ist zwar keiner der großen norwegischen Fußball-Namen, seit Amtsantritt von Trainer Kjetil Knutsen 2018 aber die dominante Kraft im Land. 2020, 2021, 2023 und 2024 holte das Team aus der Kleinstadt nördlich des Polarkreises viermal die Ganzjahresmeisterschaft, war 2019 und 2022 Vize. Die abgelaufene Europacupsaison ging in die Vereinshistorie ein. Im CL-Play-off knapp an Roter Stern Belgrad gescheitert, besiegte Bodö in der EL-Ligaphase den FC Porto, Sporting Braga und Besiktas und eliminierte in der K.o.-Runde Twente Enschede, Olympiakos Piräus sowie Lazio Rom. Anfang Mai war erst im Halbfinale gegen den späteren Gewinner Tottenham Endstation. Der Club setzt vorwiegend auf norwegische Kicker, dazu kommt ein kleines Kontingent von weiteren Skandinaviern und der russisch-israelische Goalie Nikita Haikin.

Bodö mit “berechtigtem Anspruch auf die Königsklasse”

“Bodö/Glimt wurde nicht umsonst Meister in der norwegischen Liga, konnte in den vergangenen Jahren auch auf europäischem Parkett – unter anderem mit dem Halbfinale in der Europa League im Vorjahr – aufzeigen und stellt daher den berechtigten Anspruch, in die Königsklasse einzuziehen”, betonte Sturms Geschäftsführer Sport Michael Parensen vor dem ersten Duell eines österreichischen Clubs mit Bodö. “Nichtsdestotrotz wissen auch wir um unsere Stärken. Wir hoffen auf zahlreiche Fans beim Rückspiel in Klagenfurt, mit größtmöglicher Unterstützung von den Rängen trauen wir uns zu, Bodö/Glimt auf Augenhöhe zu begegnen und für einen echten Europacup-Fight zu sorgen.”

Wesentlich mehr Tradition könnte auf die Salzburger zukommen, die am Mittwoch (19.00 Uhr/live ServusTV) das Heimhinspiel gegen Brügge bestreiten. Mit den Rangers könnte einer der ältesten Fußballclubs der Welt warten, der schottische Rekordmeister und aktuelle “Vize” muss vorher aber noch die Viktoria aus Pilsen überwinden. Während die Tschechen in der 2. Qualirunde Servette Genf eliminierten, setzten sich die Rangers dort gegen Panathinaikos Athen durch.