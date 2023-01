Machtdemonstration der Rodellegenden in Deutschnofen

Deutschnofen – Machtdemonstration der Rodellegenden Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA) am Samstag beim FIL Weltcup im Naturbahnrodeln in Deutschnofen/Nova Ponente (ITA). Im fünften Rennen feierten sie ihren ersten Saisonsieg, es ist ihr insgesamt 66. Weltcupsieg.

Patrick Pigneter hatte es vor zwei Wochen beim Weltcup in Jaufental/Val Giovo (ITA) angekündigt: „Wir müssen uns wieder mehr auf den Doppelsitzer konzentrieren und härter arbeiten.“ Gesagt – getan. Am Samstag setzten die Routiniers bereits im ersten Lauf mit einer souveränen Bestzeit ein dickes Ausrufezeichen, im zweiten Lauf brachten sie ihren Vorsprung auf der „Pföslriep“-Bahn sicher ins Ziel. In 1.57,72 Minuten feierten sie ihren ersten Saisonsieg, vor ihren Teamkollegen Patrick Lambacher/Matthias Lambacher (ITA/+0,42 Sekunden). Rang drei ging an die jungen Slowaken Peter Neupauer/Dominik Neupauer, es ist ihr erster Podestplatz im Weltcup.

„Wir haben nun das richtige Setup bei der Rodel gefunden, das hat uns einen großen Schritt nach vorne gebracht. Dieser Sieg freut uns besonders, auch weil schon von einer Wachablöse gesprochen wurde“, gab sich Pigneter kämpferisch.

In der Gesamtwertung führen weiter Lambacher/Lambacher (485 Punkte) vor Pigneter/Clara (440) und den Juniorenweltmeistern Matevz Vertelj/Vid Kralj (240), die Slowenen stehen an diesem Wochenende beim Finale des Juniorenweltcups in Umhausen (AUT) im Einsatz.

Überschattet wurde das Rennen von einem bösen Sturz der Lokalmatadore Mathias Troger/Daniel Gruber (ITA), die nach dem ersten Lauf auf Zwischenrang drei lagen. Im zweiten Lauf krachte das Duo bei der Ausfahrt aus dem „Pfösl-S“ nach einem Fahrfehler mit voller Wucht in die Holzbande. Vordermann Troger musste mit dem Rettungshubschrauber „Pelikan 1“ ins Krankenhaus nach Bozen geflogen werden. Laut ersten Informationen zog er sich schmerzhafte Verletzungen am Bein zu.

Am Sonntag geht es in Deutschnofen/Nova Ponente mit den Rennen im Einsitzer Damen und Einsitzer Herren weiter. Die Rennen werden auf der Homepage des Internationalen Rodelverbandes FIL unter www.fil-luge.org im Livestream übertragen.

Top-3 Doppelsitzer

1. Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA) 1.57,72 Minuten

2. Patrick Lambacher/Matthias Lambacher (ITA) +0,42 Sekunden

3. Peter Neupauer/Dominik Neupauer (SVK) +12,74 Sekunden

Das Programm:

Sonntag, 29.01.2023

9.30 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Herren

10.30 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Damen

11.00 Uhr: Finale Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie

12.00 Uhr: Finale Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

14.00 Uhr: Siegerehrungen im Zielraum