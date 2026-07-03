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Das junge ÖBV-Team bekam eine Lehrstunde

Männer-Nationalteam bei 77:123 gegen Polen chancenlos

Freitag, 03. Juli 2026 | 21:10 Uhr
Das junge ÖBV-Team bekam eine Lehrstunde
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
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Von: apa

Österreichs Männer-Nationalteam ist am Freitag in der vorletzten Partie der ersten Qualifikationsrunde zur Basketball-WM 2027 chancenlos gewesen. Eine ÖBV-Auswahl mit sieben Debütanten geriet in der Sport Arena Wien gegen Gruppe-F-Tabellenführer Polen mit 77:123 (28:53) unter die Räder. Zum Abschluss wartet am Montag (18.30 Uhr/live ORF Sport +) in Riga Lettland, wo mit einem Sieg der Vorstoß auf Rang drei gelingen könnte. Die Top drei steigen in die nächste Quali-Phase auf.

“Wir haben gegen ein größeres, schnelleres und besseres Team gespielt, das über 40 Minuten Vollgas gegeben hat – das ist deren Mentalität. Das müssen wir so akzeptieren. Meine junge, unerfahrene Mannschaft konnte auf diesem physischen Level nicht dagegenhalten”, resümierte Teamchef Aramis Naglic. Immerhin “ein paar gute Momente” habe sein Team gehabt. Ähnlich hoch hatte dieses zuletzt im November 2017 mit einem 49:90 gegen Deutschland verloren. Gegen Polen hatte es im August 2022 ein 55:91 gegeben. In der laufenden Quali hatte es auswärts “nur” ein 78:90 gegeben.

Von fünf Partien konnte bisher nur jenes Anfang März gegen die Niederlande gewonnen werden. Negativ fielen in Wien die polnischen Fans auf, der Gästesektor wurde wegen Fehlverhaltens der Anhänger in der Halbzeitpause von der Polizei geräumt. “Wir haben zwei Viertel lang diverse deeskalierende Maßnahmen unternommen und an die Vernunft appelliert. Wir wollen aber unseren Fans ein sicheres Spielerlebnis bieten und deswegen war der Schritt, die Halle zu räumen aus Sicherheitsbedenken schlussendlich unausweichlich”, kommentierte Basketball-Austria-Generalsekretär Aldin Saracevic.

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