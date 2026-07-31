Mamadou Coulibaly verlässt FC Südtirol

Beide Vereine haben sich auf einen festen Transfer geeinigt

Von: Sophia Molitor

Bozen – Mamadou Coulibaly verlässt den FC Südtirol und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Foggia. Die beiden Vereine haben sich auf einen festen Transfer der Spielerrechte des 27-jährigen Mittelfeldspielers verständigt.

Coulibaly schloss sich im Juli 2025 den Weißroten an und konnte in der vergangenen Saison 14 Pflichtspiele sowie jeweils einen Treffer und eine Vorlage verbuchen.

Der FC Südtirol bedankt sich bei Mamadou Coulibaly für den gezeigten Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.