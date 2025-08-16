Man City gewinnt deutlich, Tottenham-Sieg ohne Danso

Von: apa

Manchester City hat das Auftaktspiel in der neuen Saison der Premier League überlegen gewonnen. 4:0 siegte die Elf von Trainer Pep Guardiola am Samstag bei Wolverhampton, Erling Haaland traf zweimal für die “Citizens”. Sasa Kalajdzic nahm nach eineinhalb Jahren Verletzungspause bei den Wolves auf der Bank Platz. Ohne Kevin Danso legte Tottenham mit einem 3:0 gegen Aufsteiger Burnley ebenfalls einen geglückten Start in die neue Saison hin.

Haaland (34.) und der stark spielende Neuzugang Tijjani Reijnders (37.) legten für City die Weichen auf Sieg, der Norweger erzielte nach Vorarbeit des Niederländers Reijnders auch das 3:0 (61.). Rayan Cherki (81.) besorgte den Endstand. City schien zu keinem Zeitpunkt voll gefordert. Kalajdzic hatte im Februar 2024 in Leih-Diensten für Eintracht Frankfurt seinen dritten Kreuzbandriss erlitten. Die gesamte vergangene Saison verpasste Österreichs Teamspieler. Wolverhampton denkt laut Berichten daran, den Angreifer noch in diesem Transferfenster zu verleihen.

Richarlison Matchwinner für Spurs

Die Spurs setzten sich daheim überzeugend durch. Richarlison traf zweimal für Tottenham, dabei spektakulär zum 2:0 per akrobatischem Volley. Beide Male lieferte Neuzugang Mohammed Kudus die Vorarbeit. Danso stand im Unterschied zum verlorenen Supercup-Spiel gegen Paris Saint-Germain nach der taktischen Umstellung auf eine Viererkette nicht am Rasen.

Aufsteiger Sunderland schlug West Ham mit 3:0. Es war für den Club aus dem Nordosten Englands der erste Sieg in der Premier League seit acht Jahren. Zwischenzeitlich war Sunderland nur noch drittklassig unterwegs.