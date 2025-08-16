Aktuelle Seite: Home > Sport > Man City gewinnt deutlich, Tottenham-Sieg ohne Danso
Haaland ließ zum Auftakt die Muskeln spielen

Man City gewinnt deutlich, Tottenham-Sieg ohne Danso

Samstag, 16. August 2025 | 20:46 Uhr
Haaland ließ zum Auftakt die Muskeln spielen
APA/APA/AFP/DARREN STAPLES
Schriftgröße

Von: apa

Manchester City hat das Auftaktspiel in der neuen Saison der Premier League überlegen gewonnen. 4:0 siegte die Elf von Trainer Pep Guardiola am Samstag bei Wolverhampton, Erling Haaland traf zweimal für die “Citizens”. Sasa Kalajdzic nahm nach eineinhalb Jahren Verletzungspause bei den Wolves auf der Bank Platz. Ohne Kevin Danso legte Tottenham mit einem 3:0 gegen Aufsteiger Burnley ebenfalls einen geglückten Start in die neue Saison hin.

Haaland (34.) und der stark spielende Neuzugang Tijjani Reijnders (37.) legten für City die Weichen auf Sieg, der Norweger erzielte nach Vorarbeit des Niederländers Reijnders auch das 3:0 (61.). Rayan Cherki (81.) besorgte den Endstand. City schien zu keinem Zeitpunkt voll gefordert. Kalajdzic hatte im Februar 2024 in Leih-Diensten für Eintracht Frankfurt seinen dritten Kreuzbandriss erlitten. Die gesamte vergangene Saison verpasste Österreichs Teamspieler. Wolverhampton denkt laut Berichten daran, den Angreifer noch in diesem Transferfenster zu verleihen.

Richarlison Matchwinner für Spurs

Die Spurs setzten sich daheim überzeugend durch. Richarlison traf zweimal für Tottenham, dabei spektakulär zum 2:0 per akrobatischem Volley. Beide Male lieferte Neuzugang Mohammed Kudus die Vorarbeit. Danso stand im Unterschied zum verlorenen Supercup-Spiel gegen Paris Saint-Germain nach der taktischen Umstellung auf eine Viererkette nicht am Rasen.

Aufsteiger Sunderland schlug West Ham mit 3:0. Es war für den Club aus dem Nordosten Englands der erste Sieg in der Premier League seit acht Jahren. Zwischenzeitlich war Sunderland nur noch drittklassig unterwegs.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Kommentare
83
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Debatte um Wegbeschilderung: „Alle Jahre wieder…“
Kommentare
52
Debatte um Wegbeschilderung: „Alle Jahre wieder…“
Selenskyj am Montag in Washington zu Gesprächen mit Trump
Kommentare
51
Selenskyj am Montag in Washington zu Gesprächen mit Trump
Peinlich: Influencerin taucht in den Sorapissee – VIDEO
Kommentare
50
Peinlich: Influencerin taucht in den Sorapissee – VIDEO
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Kommentare
30
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Aktuelle Seite: Home > Chronik > Man City gewinnt deutlich, Tottenham-Sieg ohne Danso
Haaland ließ zum Auftakt die Muskeln spielen

Man City gewinnt deutlich, Tottenham-Sieg ohne Danso

Uhr
Schriftgröße

Von: apa

Manchester City hat das Auftaktspiel in der neuen Saison der Premier League überlegen gewonnen. 4:0 siegte die Elf von Trainer Pep Guardiola am Samstag bei Wolverhampton, Erling Haaland traf zweimal für die “Citizens”. Sasa Kalajdzic nahm nach eineinhalb Jahren Verletzungspause bei den Wolves auf der Bank Platz. Ohne Kevin Danso legte Tottenham mit einem 3:0 gegen Aufsteiger Burnley ebenfalls einen geglückten Start in die neue Saison hin.

Haaland (34.) und der stark spielende Neuzugang Tijjani Reijnders (37.) legten für City die Weichen auf Sieg, der Norweger erzielte nach Vorarbeit des Niederländers Reijnders auch das 3:0 (61.). Rayan Cherki (81.) besorgte den Endstand. City schien zu keinem Zeitpunkt voll gefordert. Kalajdzic hatte im Februar 2024 in Leih-Diensten für Eintracht Frankfurt seinen dritten Kreuzbandriss erlitten. Die gesamte vergangene Saison verpasste Österreichs Teamspieler. Wolverhampton denkt laut Berichten daran, den Angreifer noch in diesem Transferfenster zu verleihen.

Richarlison Matchwinner für Spurs

Die Spurs setzten sich daheim überzeugend durch. Richarlison traf zweimal für Tottenham, dabei spektakulär zum 2:0 per akrobatischem Volley. Beide Male lieferte Neuzugang Mohammed Kudus die Vorarbeit. Danso stand im Unterschied zum verlorenen Supercup-Spiel gegen Paris Saint-Germain nach der taktischen Umstellung auf eine Viererkette nicht am Rasen.

Aufsteiger Sunderland schlug West Ham mit 3:0. Es war für den Club aus dem Nordosten Englands der erste Sieg in der Premier League seit acht Jahren. Zwischenzeitlich war Sunderland nur noch drittklassig unterwegs.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Kommentare
83
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Debatte um Wegbeschilderung: „Alle Jahre wieder…“
Kommentare
52
Debatte um Wegbeschilderung: „Alle Jahre wieder…“
Selenskyj am Montag in Washington zu Gesprächen mit Trump
Kommentare
51
Selenskyj am Montag in Washington zu Gesprächen mit Trump
Peinlich: Influencerin taucht in den Sorapissee – VIDEO
Kommentare
50
Peinlich: Influencerin taucht in den Sorapissee – VIDEO
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Kommentare
30
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 