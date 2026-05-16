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Traumtor von Semenyo brachte ManCity FA-Cup-Sieg

Manchester City nach 1:0 gegen Chelsea FA-Cup-Sieger

Samstag, 16. Mai 2026 | 17:58 Uhr
Traumtor von Semenyo brachte ManCity FA-Cup-Sieg
APA/APA/AFP/ADRIAN DENNIS
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Von: apa

Manchester City hat sich den englischen Fußball-FA-Cup gesichert. Die “Citizens” gewannen am Samstag das Finale im Wembley-Stadion gegen Chelsea durch einen Treffer von Antoine Semenyo (72.) 1:0 und holten damit zum insgesamt achten Mal den Sieg im ältesten Clubbewerb der Welt. Bereits vor einigen Wochen hatte City die Liga-Cup-Trophäe ergattert. Die Chance auf das nationale Triple lebt, allerdings hat man in der Liga zwei Runden vor Schluss zwei Punkte Rückstand auf Arsenal.

Der verdiente Sieg der Mannschaft von Pep Guardiola resultierte aus einem Traumtor – Semenyo versenkte eine Hereingabe von Erling Haaland volley mit der Ferse im langen Eck.

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