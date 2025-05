Manchester und Tottenham vor Einzug ins Europa-League-Finale

Von: apa

In der Fußball-Europa-League winkt erstmals seit 2019 wieder ein rein englisches Finalspiel. Die beiden in der nationalen Liga schwächelnden Clubs Manchester United und Tottenham stehen nach jeweils klaren Siegen im Halbfinal-Hinspiel vor dem Einzug ins Endspiel. Die “Red Devils” setzten sich am Donnerstag auswärts bei Athletic Bilbao mit 3:0 durch, zeitgleich besiegten die “Spurs” zuhause das norwegische Überraschungsteam Bodö/Glimt 3:1.

Bilbao startete im ausverkauften Estadio de San Mames, wo am 21. Mai auch das Finale stattfinden wird, mit euphorischer Unterstützung im Rücken ambitioniert und dominant. Inaki Williams setzte einen Kopfball knapp über das Tor (11.), United-Verteidiger Victor Lindelöf konnte gerade noch auf der Linie klären (19.). Danach wurden die Basken kalt erwischt.

United eiskalt – Bilbao im Pech

Casemiro traf per Kopf zur bis dato schmeichelhaften Führung (30.). Wenig später hielt Vivian Rasmus Höjlund bei einer Hereingabe an der Schulter fest. Nach VAR-Studium entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter und Rot für den Bilbao-Verteidiger, da Höjlund an einer klaren Torchance gehindert wurde. Kapitän Bruno Fernandes verwertete den Elfmeter eiskalt (37.), kurz vor der Pause schnürte der Portugiese mit einem überlegten Abschluss den Doppelpack (45.).

In Hälfte zwei agierte United in Überzahl geschickt und bestimmte das Spielgeschehen. Casemiro köpfelte an die Außenstange (64.), Alejandro Garnacho scheiterte mit einer Direktabnahme (84.). Zu zehnt konnte Bilbao United nicht mehr in die Bredouille bringen, der Traum vom Endspiel im eigenen Stadion rückte in weite Ferne. Manchester ist dem ersten Finaleinzug nach 2021 sehr nahe. Der letzte Titel in der Europa-League datiert aus dem Jahr 2017.

Verdienter Heimsieg mit Schönheitsfehler

Im Norden Londons brachte Brennan Johnson das Tottenham Hotspur Stadion bereits nach 37 Sekunden zum Beben. Der Flügelspieler köpfte nach Vorarbeit von Richarlison ein. Der Blitzstart beflügelte die “Spurs” sichtlich. Das Heimteam, bei dem ÖFB-Legionär Kevin Danso nicht zum Einsatz kam, dominierte die erste Hälfte fast nach Belieben. James Maddison erhöhte nach einem feinen ersten Kontakt alleinstehend vor Gäste-Keeper Nikita Haikin auf 2:0. Bodö/Glimt fand erst in der Nachspielzeit die erste aussichtsreiche Gelegenheit vor.

Nach Seitenwechsel änderte sich am Spielgeschehen zunächst wenig. Dominic Solanke verwertete vom Punkt (61.), nachdem Kapitän Cristian Romero im Strafraum gefoult wurde. Mit Fortdauer schalteten die “Spurs” aber einen Gang zurück, dies sollte sich rächen: Ein abgefälschter Schuss von Ulrik Saltnes fand den Weg ins Tor (83.). Dennoch nimmt Tottenham einen soliden Vorsprung ins kalte Bodö mit, es winkt das nächste große Endspiel nach dem Champions-League-Finale 2019, das mit 0:2 gegen Liverpool verloren wurde.