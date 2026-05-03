Manchester United besiegt Liverpool im Spitzenspiel

Von: apa

Manchester United hat mit einem dramatischen 3:2 (2:0) im Spitzenspiel der 35. Runde der Fußball-Premier-League gegen den FC Liverpool das Ticket für die Champions League fixiert. Überschattet wurde das Prestigeduell um Tabellenplatz drei von Sorgen um den Gesundheitszustand von ManU-Legende Alex Ferguson. Der 84-jährige Ex-Erfolgstrainer wurde vor Anpfiff aus dem Old-Trafford-Stadion wegen plötzlichen Unwohlseins ins Krankenhaus gebracht.

Der frühere Erfolgstrainer soll beim Abtransport nach medizinischer Versorgung aber bei Bewusstsein gewesen sein. Der Transport in die Klinik sei demnach als Vorsichtsmaßnahme erfolgt. Sein Team begann gegen Liverpool furios. Matheus Cunha (6. Minute) traf nach einer Ecke zur Führung. Keine zehn Minuten später legte Benjamin Sesko (14.) nach. Erst in der zweiten Halbzeit fand Liverpool langsam ins Spiel und profitierte dabei von Aussetzern der Gastgeber. Dominik Szoboszlai (47.) nutzte einen Fehlpass von Amad Diallo und traf nach sehenswertem Sololauf. Alexis Mac Allister schnappte sich den Ball nach einem Fehlpass von United-Goalie Senne Lammens und leitete ihn über Szoboszlai zu Cody Gakpo (56.) weiter, der locker zum Ausgleich einschob.

Besseres Ende für Manchester, Palace verlor

Man United wirkte geschockt, Liverpool auf einmal wie beflügelt. Die Reds stürmten weiter. Virgil Van Dijk und Szoboszlai hatten Chancen, die Partie komplett zu drehen. Doch die Gastgeber wurden wieder gefährlich, sodass sich ein offenes Duell zwischen den beiden Rekordmeistern entwickelte. Kobbie Mainoo (77.) sorgte mit der erneuten Führung für ManUnited schließlich für Jubel beim Heimteam. Durch den Erfolg kehrt Manchester nach zwei Jahren wieder in die Champions League zurück. Liverpool muss noch um die Qualifikation für die Königsklasse zittern, hat als Tabellenvierter aber weiter eine gute Ausgangslage.

Crystal Palace bezog wenige Tage nach dem Halbfinal-Hinspielsieg in der Conference League gegen Donezk eine klare Niederlage. Das Team von Trainer Oliver Glasner musste sich dem noch um die Europacup-Plätze kämpfenden AFC Bournemouth auswärts 0:3 (0:2) geschlagen geben. Tottenham mit ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso verschaffte sich durch ein überraschendes 2:1 (2:0) bei Aston Villa Luft im Abstiegskampf.