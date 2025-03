Manchester United plant Stadion-Bau um über zwei Mrd. Euro

Von: APA/Reuters

Manchester United plant den Bau einer neuen 100.000-Zuschauer-Arena. Zwei Milliarden Pfund (2,39 Mrd. Euro) soll das dann größte Fußball-Stadion in Großbritannien kosten, entstehen soll es neben dem altehrwürdigen Old Trafford, wie Englands Rekordmeister am Dienstag bekannt gab. Das Großprojekt soll in den kommenden fünf Jahren realisiert werden.

Der seit Februar des Vorjahres amtierende Minderheitseigentümer Sir Jim Ratcliffe hatte schon durchklingen lassen, den Bau einer modernen Arena nur allzu gerne vorantreiben zu wollen. Der Ineos-Chef sprach von einem “Wembley des Nordens”. Der Club lotete auch aus, inwiefern das Old Trafford – Uniteds Heimstätte seit 1910 – ausgebaut werden könne. Nun fiel die Entscheidung auf einen Neubau.

“Heute beginnt eine unglaublich spannende Reise hin zur Verwirklichung des weltbesten Fußballstadions”, sagte Ratcliffe am Dienstag. “Unser derzeitiges Stadion hat uns in den vergangenen 115 Jahren großartige Dienste geleistet, aber es ist hinter die besten Arenen des Weltsports zurückgefallen.”

Masten mit 200 m Höhe

Die Pläne wurden vom Londoner Architekturbüro Foster + Partners offiziell präsentiert. Markant im Design sind drei 200 Meter hohe Masten, die eine Schirm-Architektur tragen und das höchste Gebäude in Manchester überragen werden. Das Projekt ist in eine großräumige Umgestaltung der Gegend eingebunden. Mehr als 90.000 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden, 17.000 Wohnungen errichtet werden.

Das im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Old Trafford fasst derzeit 74.140 Sitzplätze, ist aber renovierungsbedürftig. Bisher ist unklar, wie die Arena nach dem Umzug genutzt werden soll.

Manchester United liegt in der Premier League aktuell nur auf dem 14. Platz. Der Großclub ist mit rund einer Milliarde Pfund (1,19 Mrd. Euro) verschuldet und baute zuletzt hunderte Arbeitsplätze ab. Sitzplätze für über 100.000 Zuschauer wird in Europa ansonsten nur das aktuell im Umbau befindliche Camp Nou von Barcelona haben.