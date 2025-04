ManCity holt gegen Aston Villa späten Sieg im CL-Rennen

Von: apa

Manchester City hat im Rennen um einen Startplatz in der nächsten Champions League einen wichtigen Heimerfolg gegen Aston Villa verbucht. Rechtsverteidiger Matheus Nunes traf beim 2:1 der “Citizens” am Dienstagabend in der 94. Minute entscheidend und bescherte dem Team von Pep Guardiola vorerst den Sprung auf den dritten Tabellenplatz. Bernardo Silva hatte City in der 7. Minute vorangebracht, Marcus Rashford glich zehn Minuten später vom Elfmeterpunkt für die Gäste aus.

Villa hat als Siebenter nun vier Zähler Rückstand auf City und droht bei der Vergabe der Plätze für die “Königsklasse” in diesem Jahr leer auszugehen. Hinter Liverpool, Arsenal und Manchester City sind auch Nottingham Forest, Newcastle United und Chelsea noch im Rennen.