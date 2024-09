ManCity holt Last-Minute-Remis im Topspiel gegen Arsenal

Von: apa

Manchester City hat am Sonntag im Spitzenspiel der englischen Fußball-Premier-League gegen Arsenal in allerletzter Sekunde eine Niederlage noch abgewendet. Abwehrspieler John Stones traf in der achten Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand, nachdem die “Gunners” trotz Unterzahl die Führung in Hälfte zwei bis kurz vor Schluss leidenschaftlich verteidigt hatten. Die weiter ungeschlagenen “Skyblues” bleiben an der Tabellenspitze, Arsenal ist zwei Punkte dahinter Vierter.

Eröffnet wurde das Duell der beiden dominierenden Mannschaften der vergangenen Jahre mit dem zehnten Saisontreffer von Torgarant Erling Haaland. Der Norweger entkam der Arsenal-Abwehr und schloss eiskalt ins kurze Eck ab (9.). Für den Angreifer war es das 100. Tor im 105. Pflichtspiel für ManCity. Schneller knackte bisher kein Fußballer die 100er Marke bei einem Verein, Cristiano Ronaldo benötigte bei Real Madrid dieselbe Anzahl an Spielen.

In dieser Tonart ging es aber nicht weiter. Zunächst verletzte sich Mittelfeldregisseur Rodri am Knie und musste vom Feld. Dann drehten Riccardo Calafiori mit einem sehenswerten Distanzschuss (22.) und Gabriel per Kopf (45.+1) das Spiel zugunsten der “Gunners”. Doch noch vor der Pause schwächte sich Arsenal selbst. Flügelstürmer Leandro Trossard flog mit Gelb-Rot vom Platz.

In der zweiten Halbzeit bot Manchester City in Überzahl Einbahnstraßenfußball, schaffte es aber nur selten, zwingend zu werden. Haaland scheiterte zwei Mal per Kopf (48., 59.), Josko Gvardiol mit einem straffen Volley am starken Arsenal-Keeper David Raya (87.). Erst mit der allerletzten Aktion gelang der Ausgleich. Nach einer Ecke stocherte Stones den Ball über die Linie.