Mandelentzündung: Jannik Sinner sagt Teilnahme an Olympischen Spielen ab

Von: luk

Sexten/Paris – Jannik Sinner hat seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris überraschend abgesagt. Der 22-jährige Tennisprofi aus Sexten muss aufgrund einer Mandelentzündung auf den Wettbewerb verzichten.

Am Dienstag hatte Sinner seine Fans bereits beunruhigt, als er wegen Fiebers nicht wie geplant nach Paris reiste, um sich auf das Olympische Tennisturnier vorzubereiten. Obwohl die Situation zunächst nicht dramatisch erschien, bestätigte Sinner nun seinen Rückzug. In den sozialen Medien erklärte er, dass ihm sein Arzt nach einer Diagnose dringend davon abgeraten habe zu spielen.

„Es tut mir sehr leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich leider nicht an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen kann. Nach einer guten Woche des Trainings auf Sand habe ich begonnen, mich unwohl zu fühlen. Ich habe ein paar Tage Pause gemacht und bei einem Arztbesuch wurde eine Mandelentzündung diagnostiziert. Der Arzt hat mir dringend davon abgeraten, zu spielen,“ so der Südtiroler Tennisprofi.

“Die Olympischen Spiele zu verpassen, ist eine große Enttäuschung für mich. Es war eines meiner größten Ziele dieser Saison, ich konnte es kaum erwarten, mein Land bei diesem Großereignis zu vertreten”, hieß es in Sinners Statement weiter. Der 22-Jährige hätte bei dem Turnier in Paris zu den Mitfavoriten gezählt. Im Jänner feierte Sinner mit dem Sieg bei den Australian Open seinen ersten Grand-Slam-Erfolg, im Juni avancierte er zum ersten Italiener an der Spitze der Tennis-Weltrangliste.