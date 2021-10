Mannschaftssieg für Südtirol

Bozen – Die Südtiroler Athletinnen und Athleten des AVS Landeskaders holten sich beim diesjährigen Arge Alp Sportkletterbewerb den Mannschaftsieg. Mit dem Sieg von Bettina Dorfmann (AVS Brixen) und den Podiumsplätzen von Vanessa Kofler (AVS Passeier), David Grasl (AVS Passeier), Oliver Root (AVS Brixen) überholten sie in der Mannschaftswertung die Länder Tirol, Graubünden, Trentino, Lombardei, Bayern, Tessin, Salzburg, Vorarlberg.

Seit 2012 gibt es bei den Arge Alp Sommerspielen die Disziplin Sportklettern. Südtirol kletterte mit seinen Sportkletterern bei jeder der neun Ausgaben aufs Podium und konnte insgesamt viermal den Gesamtsieg holen. 2021 wurde der Bewerb vom Kanton Graubünden in der Hauptstadt Chur ausgetragen. Nach feierlichem Einzug der Delegationen in der ältesten Stadt der Schweiz und dem gemeinsamen Abendessen, fand der Kletterbewerb am darauffolgenden Tag im Kletterzentrum von Chur statt. Maximal 18 Athleten pro Land, im Alter von 10-15 Jahren maßen sich an drei Kletterrouten.

Südtirols Nachwuchsarbeit im AVS Landeskader machte sich bemerkbar. Bettina Dorfmann (AVS Brixen) siegte bei den U14, Vanessa Kofler (AVS Passeier) holte Silber bei den U16, ebenso wie Oliver Root (AVS Brixen). David Grasl (AVS Passeier) wurde dritter in der U14.

Finalistinnen waren Leonie Hofer (AVS Passeier), welche sehr knapp am Podium vorbei nach der Führung in der Quali 4. wurde. Veronika Cagol als 6. bei den U14 und Paula Gufler (AVS Passeier) als 7. bei den U12. Ins Finale waren ebenso in der U12 Simon Hofer als 4. und Piergiulio Paglierani als 5. (beide AVS Meran) geklettert. Der Traminer Fabian Pardatscher wurde bei den U16 7.

Hier die Podiumswertungen und alle Südtiroler Platzierungen:

U12 F

1 Graf Ella AUT

2 Ehrhart Anna AUT

3 Ghilardi Flavia SUI

7 Gufler Paula AVS

10 Augscheller Sarah AVS

12 Angerer Marilena AVS

U14F

1 Dorfmann Bettina AVS

2 Geiswinkler Flora AUT

3 Rauter Jakoba ITA

6 Cagol Veronika AVS

12 Ladurner Charlotte AVS

U16F

1 Looser Noé SUI

2 Kofler Vanessa AVS

3 Matuella Francesca ITA

4 Hofer Leonie AVS

10 Moar Matilda AVS

U12M

1 Locatelli Andrea ITA

2 Mayer Felix AUT

3 Joksch Richard AUT

4 Hofer Simon AVS

5 Paglierani Piergiulio AVS

12 Zanatta Demetrio AVS

U14M

1 Ossig Timo GER

2 Kathan Mathäus AUT

3 Grasl David AVS

13 Pichler Alex AVS

16 Zanatta Tiberio AVS

U16M

1 Gioele Piffer ITA

2 Root Oliver AVS

3 Andreoli Corsin SUI

7 Pardatscher Fabian AVS

11 Engele Fritz AVS