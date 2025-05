ManU und Tottenham bestreiten Finale der Europa League

Von: apa

Das Finale der Fußball-Europa-League wird wie erwartet eine rein englische Angelegenheit. Manchester United und Tottenham Hotspur setzten sich am Donnerstag in ihren Halbfinal-Duellen durch und treffen im Kampf um den Titel und ein Champions-League-Ticket am 21. Mai in Bilbao aufeinander. Manchester besiegte Athletic Bilbao nach dem 3:0 im Hinspiel daheim mit 4:1 (0:1). Die Spurs gewannen bei Außenseiter Bodø/Glimt 2:0 (0:0) und stiegen gesamt mit 5:1 auf.

Im Old Trafford versuchte eine offensive Bilbao-Elf, die schwere Hypothek aus dem Hinspiel zu verringern. Das gelang den Basken nach einer halben Stunde: Nach einem Ballverlust von United-Verteidiger Harry Maguire kam das Leder über Umwege zu Mikel Jaureguizar, der den Ball sehenswert ins Kreuzeck Manchesters schlenzte (31.). Für die “Red Devils” vergab Alejandro Garnacho kurz vor der Pause eine Topchance zum Ausgleich (43.).

Die Gastgeber schlugen jedoch nach der Pause gnadenlos zurück. Der eingewechselte Mason Mount (72.), Casemiro per Kopf nach einem Freistoß (80.), Rasmus Höjlund aus kurzer Distanz (85.) und noch einmal Mount (91.) drehten die Partie in der zweiten Hälfte zugunsten der Truppe von Coach Ruben Amorim. Bilbaos Traum vom Endspiel im eigenen Stadion platzte damit endgültig, während Manchester nach vier Jahren wieder im EL-Finale steht. 2021 unterlag man Villarreal im Elfmeterschießen, zuletzt holte man den Titel 2017.

Tottenham blieb nördlich des Polarkreises cool

In Bodø nördlich des Polarkreises agierte Tottenham eiskalt. Hinten ließ das Team von Trainer Ange Postecoglou nichts anbrennen, vorne besorgte Dominic Solanke nach einem Corner das 1:0 (63.). Eine Flanke von Pedro Porro, die im Tor der Norweger einschlug (69.), bedeutete das Aus der beeindruckenden Europacup-Kampagne von Bodø/Glimt, das diesmal nicht wie in den vorangegangenen Heimspielen den Kunstrasen sowie die Unterstützung der 8.000 frenetischen Zuschauer im Aspmyra-Stadion nutzen konnte. Bei Tottenham, das zuletzt vor 41 Jahren Europacup-Sieger war, saß ÖFB-Legionär Kevin Danso wie im Hinspiel nur auf der Bank.

Damit ist das erste rein englische Finalspiel in der Europa League seit sechs Jahren fix. Die beiden in der Premier League schwächelnden Clubs können ihre Saison noch einigermaßen retten und sich für die Königsklasse qualifizieren. Somit werden fix sechs englische Teams kommende Saison in der Champions League starten.