Marathon-Weltrekordhalterin Chepngetich gesperrt

Von: APA/Reuters/dpa

Die kenianische Marathon-Weltrekordhalterin Ruth Chepngetich ist nach einem positiven Dopingtest vorläufig suspendiert worden. Dies gab die Athletics Integrity Unit (AIU) am Donnerstag bekannt. Demnach wurde bei einer am 14. März entnommenen Probe der 30-Jährigen das Diuretikum Hydrochlorothiazid (HCTZ) nachgewiesen. Chepngetich war im Oktober 2024 in Chicago in 2:09:56 Stunden als erste Frau über die Marathon-Distanz unter 2:10 Stunden geblieben.

Die AIU wirft der Kenianerin Vorhandensein und Anwendung von Hydrochlorothiazid vor, ein Entwässerungsmittel, das auch zur Verschleierung anderer verbotener Substanzen im Urin dienen kann. Der erlaubte Grenzwert für das harntreibende Mittel wurde dabei weit überschritten. Eine vorläufige Sperre sei nach dem Welt-Anti-Doping-Code jedoch nicht zwingend vorgesehen.

Chepngetich wurde am 16. April in Kenia informiert und habe drei Tage später selbst um die Suspendierung gebeten, hieß es in der AIU-Mitteilung. Die AIU habe den Fall zwischenzeitlich weiter untersucht und nun selbst eine vorläufige Sperre verhängt.

Prominente Kenianer gesperrt

In den vergangenen Jahren wurden immer wieder auch prominente Läuferinnen und Läufer aus Kenia gesperrt. Betroffen waren zuletzt der frühere Halbmarathon-Weltrekordhalter Kibiwott Kandie und der zweifache Frankfurt-Sieger Brimin Misoi Kipkorir.