Aktuelle Seite: Home > Sport > Marathonmatch in der Finalserie der Major League Baseball
Kollektiver Jubel der Los Angeles Dodgers

Marathonmatch in der Finalserie der Major League Baseball

Dienstag, 28. Oktober 2025 | 11:33 Uhr
Kollektiver Jubel der Los Angeles Dodgers
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/HARRY HOW
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die Baseball-Profis der Los Angeles Dodgers und der Toronto Blue Jays haben ein Marathon-Match hinter sich. Erst nach 6:39 Stunden sicherte Freddie Freeman den Dodgers mit einem Homerun im dritten Spiel der World Series den 6:5-Sieg. Länger dauerte bisher nur eine World-Series-Partie, 2018 benötigten die Dodgers beim 3:2 gegen die Boston Red Sox 7:20. In der Finalserie der Major League Baseball führt der Titelverteidiger aus Los Angeles nun 2:1 gegen das Team aus Kanada.

“Dieses Mal hat es etwas länger gedauert”, stellte Matchwinner Freeman nach der Partie fest. Dodgers-Manager Dave Roberts befand: “Das könnte als eines der besten Spiele aller Zeiten in die Geschichte eingehen.” Die Dodgers wollen in der Serie ihren Titel aus der vergangenen Saison erfolgreich verteidigen. Das ist seit 2000 keiner Mannschaft aus der MLB mehr gelungen. Für die Blue Jays ist es die erste Chance auf die Meisterschaft seit 1993.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bürger fordern: “Gebt ihm seine Parkbank zurück”
Kommentare
83
Bürger fordern: “Gebt ihm seine Parkbank zurück”
“Bitte keine Leggings”
Kommentare
36
“Bitte keine Leggings”
Halloween: So schützt ihr eure Fellnasen
Kommentare
32
Halloween: So schützt ihr eure Fellnasen
Südtirol heißt die “Olympischen Winterspiele Milano Cortina“ willkommen
Kommentare
30
Südtirol heißt die “Olympischen Winterspiele Milano Cortina“ willkommen
Erneut Schutzhütte in den Alpen verwüstet
Kommentare
27
Erneut Schutzhütte in den Alpen verwüstet
Anzeigen
Krypto-Chancen trotz Risiken
Krypto-Chancen trotz Risiken
FedMining wächst weiter
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 