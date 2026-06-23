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Marc Marquez bleibt ein Roter

Marc Marquez verlängert bei Ducati bis 2028

Dienstag, 23. Juni 2026 | 12:43 Uhr
Marc Marquez bleibt ein Roter
APA/APA/AFP/FERENC ISZA
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Von: APA/Reuters

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hat seinen Vertrag mit Ducati bis Ende 2028 verlängert. Das teilte der italienische Motorradhersteller am Dienstag mit. Der 33-jährige Spanier war 2024 zu Ducati gewechselt und holte in der vergangenen Saison nach dem Aufstieg ins Werksteam seinen siebenten MotoGP-Titel und den ersten seit 2019. Dieses Jahr war bisher geprägt von Verletzungen, zuletzt triumphierte er aber in Ungarn sowie in Brünn (Tschechien) zweimal hintereinander.

In der WM-Wertung liegt Marquez vor dem Grand Prix der Niederlande in Assen am Wochenende 40 Punkte hinter Spitzenreiter Marco Bezzecchi.

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