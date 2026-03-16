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Karate-Italienmeisterschaft der FIK

Maria Peintner ist Italienmeisterin

Montag, 16. März 2026 | 16:58 Uhr
Maria Peintner - KUMITE
Martin Pezzei
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Von: luk

Mühlbach/Cervia – Bei der Karate-Italienmeisterschaft der FIK (Federazione Italiana Karate) hat Karate Mühlbach gestern in Cervia (RA) drei Podestplätze errungen – Maria Peintner kürte sich zur Italienmeisterin.

Die erst 14-jährige Maria Peintner sorgte für das sportliche Highlight: In der Kategorie Anwärter bis 47 Kilogramm zeigte sie von Beginn an starke Leistungen, wuchs über sich hinaus und schaffte es, bei ihrer ersten Italienmeisterschaft dem Druck standzuhalten. „Dieser Erfolg ist absolut verdient und das Ergebnis einer gezielten und intensiven Vorbereitung über mehrere Monate“, fasst es Trainer Fabian Pezzei zusammen, der die Athletin bei diesem Turnier betreut hat.

Bronze gewonnen hat die 13-jährige Anna Gallmetzer (Zöglinge, -47kg); auch sie hat zum ersten Mal bei einer Italienmeisterschaft, an der nur Braun- und Schwarzgurte teilnehmen dürfen, teilgenommen und konnte ihr Talent eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Nicht nach Plan gelaufen ist es hingegen für Florian Fischnaller (Senioren, -80kg), der den Kampf um die Bronzemedaille knapp verloren hat. Trotz starker Leistungen ist für Lorenz Mantinger (Senioren, -68kg) bereits in der Vorrunde das Aus gekommen. Laura Peintner (Senioren, -63kg), die erstmals in dieser Altersklasse angetreten ist, konnte sich diesmal noch nicht in den vorderen Rängen platzieren.

Neben den Kumite-Wettkämpfen überzeugten die Nachwuchstalente auch im Kata (Formwettkampf). Maria Peintner unterstrich ihre starke Form und sicherte sich mit einer weiteren beeindruckenden Darbietung die Bronzemedaille. Anna Gallmetzer verpasste das Podest nur knapp und belegte den fünften Platz.

Die Erfolge in Cervia zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial im Nachwuchs von Karate Mühlbach steckt. Trainingsfleiß und Biss haben sich einmal mehr bezahlt gemacht – und lassen optimistisch in die Zukunft blicken.

Bezirk: Pustertal

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