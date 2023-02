Mariazell ist bereit für die Junioren-Europameisterschaften

Mariazell – Auf der 947 Meter langen „Sigmundsberg“-Bahn in Mariazell (AUT) werden am kommenden Wochenende die Junioren-Europameister im Naturbahnrodeln gekürt. Die Titelkämpfe in der Steiermark vom 3. bis 5. Februar sind zugleich der Abschluss der internationalen Rennen in der Nachwuchskategorie.

Bei den 37. Junioren-Europameisterschaften im Naturbahnrodeln in Mariazell sind gleich zwei Titelverteidiger am Start: Im Einsitzer der Herren schnappte sich Fabian Brunner (ITA) vor zwei Jahren in Jaufental die Goldmedaille. Der 19-Jährige aus Feldthurns fährt mit breiter Brust zur EM, im Juniorenweltcup gewann er drei der vier Rennen und sicherte sich in überlegener Manier den Gesamtsieg. Außerdem stand er beim Weltcup der Allgemeinen Klasse in Jaufental im Jänner zwei Mal am Podest.

Die „Azzurri“ zählen auch im Einsitzer der Damen zu den heißesten Medaillenanwärtern. Jenny Castiglioni feierte im Juniorenweltcup zwei Saisonsiege und sicherte sich den Gesamtsieg, vor ihrer Teamkollegin Tina Stuffer und der Deutschen Sarah Schiller. Bitter für die Gastgeber: Die Junioren-Vizeeuropameisterin 2021, Riccarda Ruez, ist verletzungsbedingt nicht am Start. Titelverteidigerin Lisa Walch (GER) ist in der Juniorenklasse nicht mehr startberechtigt.

Im Doppelsitzer bekommen die Titelverteidiger Anton Gruber Genetti/Hannes Unterholzner (ITA) starke Konkurrenz aus dem eigenen Lager. Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) gewannen im Juniorenweltcup die letzten beiden Rennen jeweils vor Gruber Genetti/Unterholzner. Die Juniorenweltmeister Matevz Vertelj/Vid Kralj (SLO) sind immer für eine Überraschung gut, Medaillenchancen dürfen sich auch die Slowaken Peter Neupauer/Dominik Neupauer ausrechnen.

Das Programm der 37. FIL Junioren-Europameisterschaften Mariazellerland 2023

Samstag, 4. Februar

9.30 Uhr: Nationentraining Einsitzer

anschließend Nationentraining Doppelsitzer

anschließend Wertungslauf Doppelsitzer mit Blumenzeremonie

Sonntag, 5. Februar

9.30 Uhr: erster Wertungslauf Einsitzer Damen und Einsitzer Herren

11.00 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen und Einsitzer Herren mit Blumenzeremonie

13.00 Uhr: Teambewerb, anschließend Siegerehrungen