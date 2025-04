Marlene Südtirol Sunshine Race geht an die Eidgenossen

Von: ka

Nals – Beim Sunshine Race ist der Name Programm, denn in Nals strahlt die Sonne und krönt die Sieger des 24. Marlene Südtirol Sunshine Race: Die Schweizer Ramona Forchini und Luca Schätti.

Die atemberaubende Kulisse von Nals, umgeben von blühenden Obstgärten, bildete den Schauplatz für das bekannte HC-Mountainbike-Rennen, das einzigartig in Italien ist. Im umfangreichen Programm, das die UCI-Kategorien Elite, U23 und Junioren umfasste, wurde das Rennen der Spitzenathleten am meisten erwartet – und es enttäuschte nicht.

Im Damenrennen bildete sich nach der Eröffnungsrunde eine Spitzengruppe mit sechs hochkarätigen Fahrerinnen, darunter die Schweizerinnen Steffi Häberlin, Seraina Leugger, Ginia Caluori, Ramona Forchini, Isla Short (GBR) und Vita Morvin (SLO), die dann das Tempo drosselten, was es der Italienerin Nicole Pesse ermöglichte, zu der Spitzengruppe aufzuschließen. In einem typischen Mountainbike-Cross-Country-Finale, bei dem die Entscheidung bis zum letzten Meter offen bleibt, setzte sich die mehrfache Titelträgerin Ramona Forchini durch. „Ich wusste, dass ich alles geben musste, dieser Kurs ist zwar wunderschön, er lässt aber keine Flucht zu. Als ich im letzten Anstieg angreifen konnte, drehte ich mich nicht mehr um. Ich bin wirklich glücklich über diesen Sieg“, sagte sie im Zielbereich. Hinter der Schweizerin landete ihre Landsfrau Steffi Häberlin auf dem zweiten Platz, gefolgt von der Schottin Isla Short. Beste Italienerin war die Azzurra Nicole Pesse auf dem siebten Platz.

Mit einem Zeitabstand von wenigen Minuten startete das U23-Rennen und es war ein Siegeszug der Schweizerinnen: Die amtierende Europameisterin Monique Halter distanzierte ihre Landsfrauen Anina Hutter und Fiona Schibler und setzte ein Tempo, das im Laufe der Runden für die Gegnerinnen nicht mehr haltbar war. Die italienische Bikerin Laura Squarise beendete das Rennen auf Rang 14.

Das Männer-Elite-Rennen versprach viel und die Erwartungen wurden nicht enttäuscht: Der Schweizer Luca Schätti sorgte dafür, dass die Staubwolken aufstiegen, als er im zweiten Rundenabschnitt alle hinter sich ließ und mit einem Soloangriff das Rennen zu bestimmen versuchte. Trotz der hohen Temperaturen, der Anstrengung und des steilen „Nachtigall-Anstiegs“, schrumpfte sein Vorsprung während hinter ihm der andere Schweizer Luke Wiedmann und der Italiener Filippo Fontana versuchten, den Anschluss zu halten. Auch im Männerwettbewerb fiel die Entscheidung erst in der letzten Runde, als Schätti und Wiedmann einen Großteil der letzten Runde nebeneinander fuhren, aber im entscheidenden Moment war es Schätti, der den Unterschied machte und nach sieben Jahren in einem UCI-Rennen wieder einen Sieg einfuhr. „Ich bin wirklich sehr glücklich. Letztes Jahr habe ich den Sieg knapp verpasst, aber diesmal war ich noch entschlossener und wollte nicht aufgeben. Der Solo-Angriff war ein Risiko, aber ich bin wirklich zufrieden!“, erzählte der 25-Jährige in der Mixed Zone. Zweiter wurde Wiedmann, während Filippo Fontana als Dritter auf das Podium stieg, obwohl er an diesem schönen Frühlingstag mit Allergien zu kämpfen hatte.

Im U23-Rennen der Herren waren alle Augen auf „Mini-Wout Van Aert“ gerichtet: Nicolas Halter, Bruder von Monique, setzte sich in der Mitte des Rennens von allen ab und gönnte sich den Luxus eines Solosieges, bei dem er mit einer Geste, die dem belgischen Superstar Wout Van Aert nachempfunden war, über die Ziellinie fuhr. Dahinter landeten der Norweger Sjur Holm Grøneng und der Österreicher Julius Scherrer.

Den Auftakt zu den Rennen der „Großen“ machten die Junioren mit der Etappe der UCI Junior Series. Bei den Mädchen dominierte Europameisterin Marusa Tereza Šerkezi (SLO) das Rennen von Beginn an. „Im Finale wusste ich, dass Anja näherkam, aber ich sagte mir, dass ich durchhalten muss, und bin überglücklich, in einem so schönen Ort wie Nals gewonnen zu haben.“ Šerkezi setzte sich vor der Schweizerin Anja Grossmann und der Tschechin Barbora Bukovská durch. Beste Italienerin war Giorgia Pellizotti auf dem sechsten Platz.

Im Juniorenrennen der Burschen hatte sich nach der ersten Runde eine Gruppe von sieben Fahrern vom großen Starterfeld abgesetzt, doch im letzten Rundenabschnitt war es der Friulaner Ettore Fabbro, der den Unterschied machte: Nachdem er während des gesamten Rennens mehreren Angriffen standgehalten hatte, setzte sich der Italiener im Anstieg ab und fuhr zu einem starken Solosieg vor Maks Alfred Barret Maunz (AUT) und Daan Bakelaar (NED). Der Applaus des italienischen Nationaltrainers Mirko Celestino und seiner Assistentin Nadia De Negri war ihm im Ziel sicher.

Inmitten des Enthusiasmus von Publikum, Organisatoren, Athleten und Betreuern plant das Team der Sunshine Racers Nals unter der Leitung von Florian Pallweber bereits den morgigen Tag, an dem die Rennen der Jugendkategorien stattfinden. Doch damit nicht genug: Die Emotionen des 24. Marlene Südtirol Sunshine Race werden auch auf Rai Sport zu sehen sein, und zwar in einer Zusammenfassung des Rennens mit Kommentaren von Silvano Ploner und Eva Lechner in der kommenden Woche.

Ergebnisse:

Senior Men

1 Schätti Luca Bixs Performance Race Team 1:16:14; 2 Wiedmann Luke Mauna Loa Bikers +00:09; 3 Fontana Filippo Cs Carabinieri – Cicli Olympia +00:45; 4 Roth Joel Bixs Performance Race Team +01:34 ; 5 Bertolini Gioele Ktm Protek Elettrosystem +01:43; 6 Rüegg Timon Bixs Performance Race Team +01:53; 7 Braidot Daniele Cs Carabinieri – Cicli Olympia +02:15; 8 Bair Mario Berria-Polimedical Mtb Racing Team +02:44; 9 Guerrini Marcel Bixs Performance Race Team +03:10; 10 Lukasik Krzysztof Jbg-2 Team +03:27

Senior Women

1 Forchini Ramona Bixs Performance Race Team 1:18:48; 2 Häberlin Steffi Team Sdworx – Protime +00:13; 3 Short Isla E-Fort Isfr +00:13; 4 Leugger Seraina Bixs Performance Race Team +00:18; 5 Caluori Ginia Nexetis +00:18; 6 Movrin Vita Individual +00:32; 7 Pesse Nicole Cs Carabinieri – Cicli Olympia +00:55 ; 8 Züger Tina Bike Team Solothurn +01:06; 9 Gerault Lena Scott Creuse Oxygene Gueret +02:16; 10 Baumann Chrystelle Next Ride – Santa Cruz +02:42

U23 Men

1 Halter Nicolas Thömus Akros – Youngstars 1:19:21; 2 Grøneng Sjur Holm Lillehammer Ck +00:27; 3 Scherrer Julius Rv Djs Bikeshop Simplon Hard +01:08; 4 Bütikofer Gian Scott Davos Mtb Project +01:14; 5 Bassignana Fabio Ktm Protek Elettrosystem +01:23

U23 Women

1 Halter Monique Thömus Akros – Youngstars 1:19:17; 2 Hutter Anina Nexetis +00:42 ; 3 Schibler Fiona Bike Team Solothurn +01:26 ; 4 Embacher Katrin Trek Future Racing +02:36; 5 Sommer Clara Rc Arbö Sk Vöest +03:07

Junior Men

1 Fabbro Ettore Ktm Protek Elettrosystem 0:54:29; 2 Barret Maunz Maks Alfred Austrian National Team +00:08; 3 Bakelaar Daan Cube Next Generation +00:09; 4 Scagliola Gabriele Ciclistica Rostese +00:24; 5 Iten Lewin Rvw Pasonino Racing +00:33

Junior Women

1 Šerkezi Marusa Tereza Cube Next Generation 0:47:28; 2 Grossmann Anja Specialized Junior Racing Team Swit +00:15; 3 Bukovská Barbora Czech National Team +01:36; 4 Gottwaldová Amálie Czech National Team +02:41; 5 Grangl Antonia Austrian National Team +02:57