Marmotta Trophy: Ein Schweizer Duo jubelt in der abschließenden Mixed Staffel

Von: luk

Martell – Zum Abschluss des ISMF-Weltcups im Skibergsteigen in Martell wurde am Samstag die gemischte Staffel ausgetragen. Der Sieg ging, in dieser bald Olympischen Disziplin, nach einem hochspannenden Finale im Biathlonzentrum Grogg an Caroline Ulrich/Thomas Bussard aus der Schweiz. Das Podium komplettierten Ana Alonso Rodriguez/Oriol Cardona Coll (Spanien) und Emily Harrop/Pablo Giner Dalmasso (Frankreich), für Gastgeber Italien gab es einen neunten Platz durch Nicolò Ernesto Canclini/Giulia Murada.

Caroline Ulrich und Thomas Bussard konnten am Samstagmittag ihren zweiten Saisonsieg in der gemischten Staffel bejubeln. Dabei war das Schweizer Team mit Bussard als Schlussläufer im A-Finale „nur“ als zweites über die Ziellinie gegangen. Doch weil der Spanier Oriol Cardona Coll in der allerletzten Abfahrt ein Tor ausgelassen hatte, kassierten er und Ana Alonso Rodriguez eine Strafminute und fielen somit hinter die Eidgenossen zurück. Ulrich/Bussard setzten sich in 36.19,1 Minuten durch und waren damit 19,4 Sekunden schneller als Alonso Rodriguez/Cardona Coll.

Im Kampf um Rang drei behielt Frankreich (+43,1 Sekunden) gegen Österreich (+54,3) die Oberhand. Emily Harrop/Pablo Giner Dalmasso waren rund elf Sekunden schneller als Johanna Hiemer/Paul Verbnjak, die im vergangenen Jahr in exakt dieser Besetzung den zweiten Rang belegt hatten. Auch die Norweger Ida Waldal/Hans-Inge Klette nahmen als fünftplatzierte an der Siegerehrung teil.

Italien mit Materialproblemen auf Rang neun

Nach der ersten von insgesamt vier Runden hatte Schweden geführt, weil Tove Alexandersson – die Vierte im Einzel am Donnerstag – eine starke Vorstellung gezeigt hatte. Bis zum Schluss fielen die Skandinavier, bei denen auch Jerker Lysell im Einsatz war, auf den sechsten Rang zurück (+1.53,5). Italien, das in der Entscheidung mit Materialproblemen zu kämpfen hatte, belegte in der Besetzung Giulia Murada/Nicolò Ernesto Canclini den neunten Platz mit 2.24 Minuten Rückstand auf die siegreichen Schweizer.

Das B-Finale, das im Vorfeld des A-Finals zur Austragung gekommen war, entschied das französische Duo Margot Ravinel/Anselme Damevin in 37.42,3 Minuten für sich. Mit Katia Mascherona/Matteo Sostizzo landeten zwei „Azzurri“ auf dem zweiten Platz. Rang drei ging an das österreichische Team Sarah Dreier/Andreas Mayer. Insgesamt nahmen an der Mixed Staffel 36 Zweierteams teil, von denen sich zwölf für das A- und weitere zwölf für das B-Finale qualifizierten. Die beste Quali-Zeit hatten Hiemer/Verbnjak erzielt (18.03,7), wobei hier jede Athletin und jeder Athlet die Strecke mit Aufstiegen und Abfahrten, sowie Tragepassagen nur einmal bewältigen musste.

ISMF-Weltcup Skibergsteigen Martell, Mixed Relay

1. Schweiz (Caroline Ulrich/Thomas Bussard) 36.19,1

2. Spanien (Ana Alonso Rodriguez/Oriol Cardona Coll) 36.38,5

3. Frankreich (Emily Harrop/Pablo Giner Dalmasso) 37.02,2

4. Österreich (Johanna Hiemer/Paul Verbnjak) 37.13,4

5. Norwegen (Ida Waldal/Hans-Inge Klette) 38.06,6