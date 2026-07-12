Aktuelle Seite: Home > Sport > Marquez feiert zehnten MotoGP-Sieg am Sachsenring
Marquez bleibt der König vom Sachsenring

Marquez feiert zehnten MotoGP-Sieg am Sachsenring

Sonntag, 12. Juli 2026 | 15:14 Uhr
Marquez bleibt der König vom Sachsenring
APA/APA/AFP/RONNY HARTMANN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Weltmeister Marc Marquez hat am Sonntag beim Grand Prix von Deutschland seinen zehnten MotoGP-Erfolg am Sachsenring eingefahren. Mit dem ungefährdeten Sieg stellte der Ducati-Pilot den Rekord von Giacomo Agostini für die meisten Siege in der Königsklasse auf einer Strecke ein. Der Italiener hatte auf dem Stadtkurs in Imatra (Finnland) ebenfalls zehnmal triumphiert. Das Podest komplettierte das Trackhouse-Aprilia-Duo Ai Ogura und Raul Fernandez.

In der WM-Gesamtwertung führt weiter Jorge Martin, der hinter KTM-Fahrer Pedro Acosta Rang fünf belegte. Marquez verkürzte den Rückstand auf seinen spanischen Landsmann auf 18 Punkte und darf weiter von der Titelverteidigung träumen. Bereits am Samstag hatte er den Sprint gewonnen. Im Hauptrennen ließ er von der Pole-Position gestartet mit einem Vorsprung von fast zwei Sekunden keine Zweifel aufkommen und dominierte das Geschehen vom Start weg.

Sein jüngerer Bruder Alex Marquez schied ebenso aus wie Fabio Di Giannantonio, der damit die Chance auf die WM-Führung verpasste. KTM-Pilot Brad Binder musste sich mit Rang zehn begnügen. Nicht am Start stand der frühere WM-Leader Marco Bezzecchi. Der Italiener hatte sich bei einem schweren Sturz im Qualifying das linke Schlüsselbein gebrochen und wurde noch am Sonntag erfolgreich operiert. Wann der Aprilia-Pilot auf die Rennstrecke zurückkehren kann, ist derzeit noch offen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Afrikanische Hitzewelle rollt auf Italien zu
Kommentare
76
Afrikanische Hitzewelle rollt auf Italien zu
Neue Regeln für Blitzer: Ab sofort gelten strengere Vorgaben
Kommentare
23
Neue Regeln für Blitzer: Ab sofort gelten strengere Vorgaben
EU will, dass wir Dinge länger nutzen
18
EU will, dass wir Dinge länger nutzen
Robin-Hood-Jagd auf Wildschweine: Heftige Diskussionen
16
Robin-Hood-Jagd auf Wildschweine: Heftige Diskussionen
850 Radar wegen neuer Vorschriften in Italien abgeschaltet
15
850 Radar wegen neuer Vorschriften in Italien abgeschaltet
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 