Marquez stellt mit 6. MotoGP-Sprintsieg in Folge Rekord auf

Von: APA/sda/Reuters

MotoGP-Ass Marc Marquez hat am Samstag das Sprintrennen im Rahmen des Motorrad-Grand-Prix von Frankreich in Le Mans gewonnen und damit für einen Rekord gesorgt. Es war sein sechster Sieg im sechsten Saison-Rennen über die kurze Distanz, eine solche Serie hat bisher noch niemand geschafft. Der spanische Ducati-Pilot nahm seinem Bruder Alex (Gresini), der Zweiter wurde, die WM-Führung wieder ab. Ex-Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) stürzte hingegen und schied aus.

Bester KTM-Fahrer war Tech3-Pilot Maverick Vinales aus Spanien auf Rang fünf, nachdem dessen Landsmann Pedro Acosta auf Position fünf liegend in der vorletzten Runde wegrutschte und dadurch nur als 19. in die Wertung kam. Marc Marquez hat in der Gesamtwertung vor dem Rennen am Sonntag, in dem der Franzose Fabio Quartararo (Yamaha) aus der Pole Position startet, zwei Punkte Vorsprung auf Alex und 31 auf Bagnaia.

Unterdessen kündigte die MotoGP eine neue globale Rennserie an. Gemeinsam mit Hersteller Harley Davidson soll es ab kommendem Jahr einen zwölf Rennen umfassenden Bewerb geben, der auf sogenannten Bagger-Motorrädern ausgetragen wird.