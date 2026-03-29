Martell beendet die Biathlonsaison mit einem sportlichen Feuerwerk

Von: luk

Martell – Im Biathlonzentrum Grogg ist die Saison der Skijägerinnen und Skijäger am Wochenende mit den Italienmeisterschaften zu Ende gegangen. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag gab es vor sehr vielen interessierten Zuschauerinnen und Zuschauern bei perfekten äußeren Bedingungen spektakuläre Entscheidungen mit würdigen Titelträgern. Einer davon war der Lokalmatador Jonas Tscholl, der am Sonntag Gold im Massenstart der U19 gewann.

Eröffnet wurden die nationalen Meisterschaften am Samstag mit den Sprints in der allgemeinen Klasse, sowie den Mixed Staffeln in den Nachwuchskategorien, die auch für den Italienpokal gewertet wurden. Dabei kürte sich bei den Damen im Sprint keine Geringere als Lisa Vittozzi (Carabinieri) zur Italienmeisterin. Die Olympiasiegerin von Mailand Cortina 2026 (in der Verfolgung) setzte sich mit einem Fehlschuss und einer Zeit von 22.16 Minuten vor zwei Südtirolerinnen durch: Rebecca Passler belegte den zweiten Rang (Carabinieri/22.56), vor ihrer Antholzer Landsfrau Linda Zingerle (Finanzwache/23.43). Mit Hannah Auchentaller und Birgit Schölzhorn landeten zwei weitere heimische Skijägerinnen auf den Positionen vier und fünf.

Bei den Männern setzte sich Didier Bionaz durch. Der Aostaner, der Mitglied der Heeres-Sportgruppe ist, gewann in 24.47 Minuten vor seinem Antholzer Teamkollegen David Zingerle (25.25) und Marco Barale (Polizei-Sportgruppe/25.42). Der Ridnauner Patrick Braunhofer (Carabinieri) verpasste die Bronzemedaille um 0,7 Sekunden. Der Terlaner Christoph Pircher (Polizei) wurde Fünfter.

Spannende Entscheidungen in den Mixed Staffeln

Luna Forneris, Magali‘ Miraglio Mellano, Davide Cola und Michel Deval gewannen für die Heeressportgruppe die gemischte Staffel der U21-Kategorie, und zwar mit einer Zeit von 1:12.49 Stunden. Sie verwiesen das Team der Finanzwache mit Fabiola Miraglio Mellano, Nayeli Mariotti Cavagnet, Nicola Giordano und Simone Motta auf den zweiten Rang (1:15.49), während die Mannschaft Südtirol A mit Eva Hutter, Tanja Wanker Adam Ferdick und Hannes Bacher die Bronzemedaille errang. In der Mixed-Staffel der U19 setzte sich Südtirol A mit Thea Wanker, Nina Nocker, Aaron Niederstätter und Andreas Braunhofer mit einer Zeit von 1:15.46 Stunden vor Südtirol B (+32 Sekunden) in der Besetzung Patrizia La Marchina, Lena Sofie Haller, Jonas Tscholl und Julian Huber und den Alpi Occidentali (+1.13/Julie Desayeux,Eoldie Christille,Mattia Betemps, Lorenzo Bonino) durch.

Die U17-Kategorie gewann das Team Alpi Occidentali A mit Elena Carletto, Lucia Brocchiero, Nicola Giordano und Giacomo Maurino mit einer Zeit von 1:03.24 Stunden. Silber ging an Südtirol A (+24 Sekunden/Sara Eisath, Elsa Canins, Elia Steinkasserer, Felix Wolf), Bronze an die Mannschaft Alpi Occidentali B (+4.14/Caterina Parola, Cloe Giordano, Jonathan Giordano, Tiago Ghibaudo).

Das brachte der Sonntag

24 Stunden später wurden die Italienmeisterschaften in der Südtiroler Biathlonhochburg Martell mit weiteren Entscheidungen fortgesetzt. Im Massenstart 60 der U17 setzte sich Giacomo Cautiero (Cortina/26.33,9) vor Dario Clementi (Alta Valtellina/27.32,9) und Giacomo Maurino (Valle Stura/27.34,2) durch. Als bester heimischer Skijäger landete der Antholzer Felix Wolf auf dem achten Platz. Bei den gleichaltrigen jungen Frauen war Lucia Brocchiero (Finanzwache/25.43,8) eine Klasse für sich. Silber holte Maria Angelica Rini (Alta Valtellina/27.04,4) knapp vor Verena Pallua (Alta Badia), die rund eine Sekunde langsamer war.

In der U19 gewann Elodie Christille (Brusson) die Goldmedaille, und zwar mit einer Zeit von 34.07,9 Minuten und 3,5 Sekunden Vorsprung auf Magali‘ Miraglio Mellano (Heeressportgruppe). Die Bronzemedaille gewann Matilde Giordano (Polizei), die das Ziel nach 34.38,9 Minuten erreichte. Als beste Südtirolerin wurde Nina Nocker (Gröden) Sechste. Bei den gleichaltrigen Burschen schlug die große Stunde des Lokalmatadors. Der Marteller Jonas Tscholl (Carabinieri) war nicht zu bremsen und gewann in 35.42,7 Minuten vor seinem Südtiroler Teamkollegen Julian Huber (36.16,3) und dem Friulaner Samuele Degano (Monte Coglians).

Lukas Hofer lässt alle hinter sich

In der allgemeinen Altersklasse ließ Lukas Hofer nichts anbrennen. Der Montaler, der für die Carabinieri startet, setzte sich in 34.06,8 Minuten im Massenstart durch und verwies Marco Barale (Polzei) und Elia Zeni (Finanzwache) auf die Ehrenplätze. Bei den Frauen holte Samuela Comola die Goldmedaille. Die Biathletin der Heers-Sportgruppe setzte sich in 31.51,7 Minuten vor Hannah Auchentaller und Rebecca Passler durch. Lisa Vittozzi war am Sonntag nicht mehr am Start.

Bei den Juniorinnen (U21) durfte sich Nayeli Mariotti Cavagnet (Finanzwache) über den Titel im Massenstart freuen. Eva Hutter (Luftwaffe) und Denise Maestri (Polizei) komplettierten das Podium. Italienmeister in der U21 der Männer wurde hingegen Nicola Giordano (Finanzwache/35.07,8), vor Michel Deval (Heer) und Simone Motta (Finanzwache).

„Wir haben spannende Wettkämpfe gesehen und die Voraussetzungen dafür waren ideal. Ich möchte mich bei allen Sponsoren, den verschiedenen beteiligten Blaulichtorganisationen, sowie allen freiwilligen Helferinnen und Helfern bedanken. Nicht nur für ihren Einsatz an diesem Wochenende, sondern vielen von ihnen helfen uns den ganzen Winter über bei den verschiedensten Events“, sagte OK-Präsident Georg Altstätter. Damit ist die Wintersportsaison in Martell abgeschlossen. Doch auf den Lorbeeren ruhen sich die Veranstalter nicht aus. Denn am 21. April ist Martell Etappenziel der diesjährigen Tour of the Alps.