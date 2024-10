Von: Ivd

Kaltern – In der vergangenen Woche war die malerische Anlage des TC Kaltern in Altenburg Austragungsort des prestigeträchtigen Masters der Mountain Tennis Trophy. Die besten acht Spielerinnen und Spieler jeder Kategorie, ausgewählt aus der beliebtesten Turnierserie der Region, traten in diesem Saisonhighlight gegeneinander an. Besonders in der OPEN-Kategorie lieferten die beiden absoluten Topakteure der Saison – Horst Rieder (TC Rungg) und Marion Viertler (TC Meran) – eine beeindruckende Leistung ab.

Im Herren-Finale der OPEN-Kategorie setzte sich Rieder durch, nachdem sein Finalgegner Tobias Jesacher (Tennis Brixen) aufgrund von Ellbogenproblemen nach einem dominanten ersten Satz von Rieder (6:2) aufgeben musste. Der Spieler des TC Rungg hatte bereits im Halbfinale einen wahren Krimi gegen Nicola Rispoli (TC Bozen) für sich entschieden, den er nach drei hart umkämpften Sätzen mit 4:6, 6:4 und 7:5 niederrang. In der unteren Hälfte des Tableaus musste sich der Nachwuchsspieler Daniel Lechner (TC Rungg) im Halbfinale verletzungsbedingt geschlagen geben. Nach einem klaren ersten Satz (6:2) zwangen ihn Bauchschmerzen zur Aufgabe.

Bei den Damen war Marion Viertler ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht. In einem souveränen Finale besiegte sie Anna Costaperaria (TC Bozen) mit 6:2, 6:4 und sicherte sich damit den Titel. Die junge Lilli Marth aus Passeier sorgte für eine der größten Überraschungen des Turniers, als sie im Viertelfinale die Mitfavoritin Sofia Selle mit 6:3, 3:6 und 7:5 besiegte. Doch im Halbfinale war Viertler dann eine Nummer zu groß für die erst 12-jährige Marth. Costaperaria dominierte ihrerseits das interne Duell des TC Bozen gegen Lisa Peer und sicherte sich den Einzug ins Finale.

In der dritten Kategorie triumphierten Tommaso Rossetti (Circolo Arci TC) und Aliz Mrva-Kovacs (TC Gherdeina). Beide mussten auf ihrem Weg zum Titel schwere Herausforderungen meistern. Rossetti setzte sich im Viertelfinale gegen Lokalmatador Jan Unterthiner mit 4:6, 6:2 und 10-8 durch, während Mrva-Kovacs im Halbfinale nach einem dramatischen Match Lilli Marth in einer Achterbahnfahrt mit 0:6, 7:5 und 12-10 niederrang. In den Endspielen am Samstag zeigten sich beide jedoch überlegen und gewannen ihre Titel souverän.

In der vierten Kategorie holten sich Fabio Costaperaria (TC Bozen) und Maria Christina Obkircher (Haslacher SV) die Titel. Costaperaria setzte sich in einem packenden Match gegen Vladimir Spirito mit 6:3, 2:6 und 10-7 durch, während Obkircher Christina Avadani deutlich mit 6:1, 6:3 bezwang.

Finalergebnisse des Masters der Mountain Tennis Trophy:

Herren OPEN

Horst Rieder v Tobias Jesacher 6:2, 0:0, ret. Jesacher

Damen OPEN

Marion Viertler v Anna Costaperaria 6:2, 6:4

Herren dritte Kategorie

Tommaso Rossetti v Filippo Ventura 6:2, 6:2

Damen dritte Kategorie

Aliz Mrva-Kovacs v Ruth Malojer 6:3, 6:3

Herren vierte Kategorie

Fabio Costaperaria v Vladimir Spirito 6:3, 2:6, 10-7

Damen vierte Kategorie

Maria C. Obkircher v Christina Avadani 6:1, 6:3

Die diesjährige Mountain Tennis Trophy in Altenburg bot spannende Matches, dramatische Wendungen und hochklassigen Tennissport – ein perfekter Abschluss für eine erfolgreiche Turnierserie.