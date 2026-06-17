Matteo Lovisa ist neuer Sportdirektor des FC Südtirol

Von: mk

Bozen – Der FC Südtirol gibt bekannt, dass Matteo Lovisa mit sofortiger Wirkung das Amt des Sportdirektors des Clubs übernimmt. Der 30-jährige Manager hat einen Dreijahresvertrag unterzeichnet, mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2029.

Matteo Lovisa, geboren am 31. März 1996 in San Daniele del Friuli, begann seine Laufbahn im Fußballmanagement bei Pordenone in der Serie C. In der Funktion des technischen Verantwortlichen gewann er mit den „Ramarri“ in der Saison 2018/19 den Meistertitel in der Serie C Gruppe B sowie den Supercup der dritten Liga. In der darauffolgenden Spielzeit beendete Pordenone die Serie B-Meisterschaft auf dem hervorragenden vierten Tabellenplatz und erreichte das Halbfinale der Playoffs.

Nach drei weiteren Spielzeiten im Friaul wechselte Lovisa zu Beginn der Saison 2023/24 zu Juve Stabia in die Gruppe C der Serie C. Unter seiner technischen Verantwortung feierten die „Wespen“ im ersten Anlauf der Meistertitel und damit den Aufstieg in die Serie B. In der darauffolgenden Saison in der zweiten Liga belegte Juve Stabia den 5. Tabellenplatz und erreichte das Halbfinale der Playoffs. Dasselbe Resultat wurde auch in der soeben abgeschlossenen Spielzeit erzielt, nachdem der Club aus Castellammare di Stabia die reguläre Meisterschaft auf dem 7. Tabellenplatz beendet hatte.

„Es ist für uns ein Grund zur Freude und zugleich ein Zeichen der Wertschätzung, dass sich Matteo Lovisa trotz des Interesses zahlreicher anderer Vereine für den FC Südtirol entschieden hat. Unser Ziel ist es, den Kader der Profimannschaft zu verjüngen und wir freuen uns, diesen Weg gemeinsam mit einem jungen und hochqualifizierten Sportdirektor zu beschreiten“, erklärt FCS-Präsident Gerhard Comper. „Mit Matteo Lovisa gewinnen wir einen modernen, ehrgeizigen und hervorragend ausgebildeten Funktionär, der unsere Werte und unsere Vision für die Zukunft perfekt verkörpert. Seine Kompetenz, seine Leidenschaft für den Sport und sein klarer Blick für die Entwicklung junger Talente haben uns auf ganzer Linie überzeugt. Wir sind sicher, dass er bedeutende Impulse für die Weiterentwicklung unserer Mannschaft setzen wird.“

„In erster Linie möchte ich dem Präsidenten, dem Verwaltungsrat und dem Geschäftsführer für das Vertrauen danken, das sie mir entgegengebracht haben. Ich habe mich für den FC Südtirol entschieden, weil mich die Qualität des Projekts und die Ambition des Vereins, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, überzeugt haben. Der unterzeichnete Dreijahresvertrag unterstreicht die langfristige und programmatische Vision des Clubs und ermöglicht es mir, die nächsten Entwicklungsschritte der Mannschaft mit Klarheit und Effizienz zu planen“, erklärt der neue Sportdirektor Matteo Lovisa. „Das erste Jahr wird zwangsläufig etwas komplexer sein, da es darum geht, neue Grundlagen zu schaffen und zugleich Mehrwert für die künftige Entwicklung und das Zukunftspotenzial des Vereins zu erzeugen. Geduld wird dabei unerlässlich sein, doch wir sind von unserem Weg fest überzeugt. Entscheidend ist, diese neue Phase mit Begeisterung sowie mit klaren und gemeinsam getragenen Ideen in Angriff zu nehmen.“

Der FC Südtirol heißt Matteo Lovisa herzlich willkommen und freut sich darauf, gemeinsam an einer erfolgreichen Zukunft zu arbeiten.