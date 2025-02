Mavericks schlägt Heat im Duell der Star-Abgänge

Von: APA/reuters/dpa

Das Basketball-Team Dallas Mavericks hat am Donnerstag (Ortszeit) gegen Miami Heat mit 118:113 ein Duell der Star-Abgänge gewonnen. Das NBA-Team triumphierte ohne den zu den Lakers gewechselten Luka Doncic gegen ein ebenfalls star-geschwächtes Miami. Die Mannschaft aus Florida hatte erst vor kurzem Jimmy Butler zu den Golden State Warriors abgegeben. Am gleichen Abend konnten die New Orleans Pelicans gegen die Sacramento Kings ihre Negativ-Serie beenden.

Zu den Star-Abgängen beider Mannschaften kamen auch noch einige namhafte Ausfälle: Die Mavericks mussten auf die Verletzten Anthony Davis, Kyrie Irving und Klay Thompson verzichten, während Heat nicht auf Bam Adebayo und Neuzugang Andrew Wiggins zurückgreifen konnten. Die Texaner entschieden schlussendlich trotz der 40 Punkte von Miami-Shooting-Guard Tyler Herro die Partie für sich.

Einen wichtigen Befreiungsschlag gelang den New Orleans Pelicans. Das Team aus Louisiana bezwang nach zehn Niederlagen in Folge und als Tabellenletzter der Western Conference den Tabellenneunten Sacramento Kings mit 140:133.