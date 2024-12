Maxime Chaumeton und Matea Parlov Koštro auch beim 50. BOclassic

Von: luk

Bozen – Einen Monat vor dem Jahreswechsel und somit vor dem BOclassic Südtirol nimmt das Teilnehmerfeld der Eliteläufe Gestalt an. Zu den internationalen Stars, die am 31. Dezember beim Silvesterlauf durch die Bozner Altstadt an den Start gehen werden, gehören seit kurzem auch Maxime Chaumeton (Südafrika) und Matea Parlov Koštro (Kroatien).

Beide Athleten haben bereits an den letzten beiden Ausgaben des Südtiroler Laufspektakels am letzten Tag des Jahres teilgenommen. Im Zehn-Kilometer-Rennen (acht Runden) der Herren-Elite des BOclassic Südtirol belegte Maxime Chaumeton zweimal den dritten Platz, sowohl 2022 als auch 2023 hinter Yeman Crippa. Der südafrikanische Langstreckenläufer hält den Landesrekord über fünf Kilometer (13:18 Minuten), eine Distanz, über die er 2023 südafrikanischer Meister wurde. Über die zehn Kilometer hat Chaumeton seine persönliche Bestzeit in dieser Saison auf 27:36 Minuten gesenkt. Zusammen mit den anderen großen Athleten wie Crippa, Telahun Haile Bekele und Pietro Arese sind alle Voraussetzungen für einen Wettkampf auf hohem Niveau gegeben.

Packende Duelle auf dem Bozner Asphalt und Pflasterstein werden auch auf der fünf Kilometer langen Strecke (vier Runden) des Elite-Frauenrennens erwartet. Neben der bereits angekündigten Titelverteidigerin Nadia Battocletti wird auch Matea Parlov Koštro wieder an der Startlinie am Waltherplatz stehen. Die Kroatin, Silbermedaillengewinnerin im Marathon bei den Europameisterschaften 2022, hat bisher 15 nationale Titel über verschiedene Distanzen gewonnen. Auf den fünf Kilometern hat die 32-Jährige, die beim BOclassic Südtirol 2022 bereits Vierte und im vergangenen Jahr Achte war, eine persönliche Bestleistung von 16:04 Minuten zu Buche stehen. Geglückt war ihr diese am 31. Dezember 2022 in Bozen. Was weitere Spitzenathletinnen und -athleten angeht, so ist der sportliche Leiter Gianni Demadonna am Werk: In Kürze dürften die nächsten Namen folgen.

Programm des 50. BOclassic Südtirol – 31.12.2024

9.00 bis 13.00 Uhr: Startnummernausgabe am Race Office (Pfarrheim Bozen)

12.50 Uhr: Pensplan Centrum Just-for-fun (1,25 – 5 km = 1-4 Runden)

13.40 Uhr: Ladurner Volkslauf (5 km = 4 Runden)

14.30 Uhr: Raiffeisen Jugendcup (von 1,25 bis 2,5 km = 1 oder 2 Runden)

15.00 Uhr: BOclassic Elite Männer (10 km = 8 Runden)

15.40 Uhr: BOclassic Elite Frauen (5 km = 4 Runden)

16.00 Uhr: Siegerehrung Elite-Rennen