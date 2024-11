Maybritt Vigl will sich den Traum vom zweiten Podestplatz erfüllen

Von: mk

Tomaszów Mazowieki – Südtirols beste Eisschnellläuferin, Maybritt Vigl (20) startet am Samstag im polnischen Tomaszów Mazowieki in ihre vierte Weltcupsaison. Die Rittnerin hat sich als einzige Südtirolerin für die ersten zwei Etappen des Junioren-Weltcups in Polen qualifiziert.

Tomaszów Mazowieki war im Februar 2023 bereits Schauplatz des Eisschnelllauf-Weltcup-Finales der allgemeinen Klasse. Diesmal laufen erstmals die Junioren und Neo-Senioren in der Halle von Tomaszów Mazowieki um Weltcup-Punkte und das an diesem Wochenende und am nächsten Wochenende.

Maybritt Vigl hat sich für die erste Etappe des Junioren-Weltcups sehr viel vorgenommen. Sie strebt bei den Neo-Senioren in ihren stärksten Diszplinen, den 1000 Metern und im Massenstart, einen Podestplatz an, zumal die weltbesten Neo-Senioren bei der gleichzeitig stattfindenden zweiten Etappe des Eisschnelllauf-Weltcups in Peking im Einsatz sind.

Vigl bestreitet am Samstag in Polen die 1000 Meter und die 3000 Meter, am Sonntag die 1500 Meter und den Massenstart. Schon einmal stand die Rittnerin bei einem Junioren-Weltcup auf dem Podest. Beim Junioren-Weltcup-Finale in Hachinohe City (Japan) belegte sie im Februar 2024 im Massenstart den sensationellen zweiten Platz. Eine Woche später konnte die Rittnerin aber diesen großen Erfolg bei der Junioren-WM in Hachinohe City nicht wiederholen.

Beim Junioren-Weltcup in Tomaszów Mazowieki strebt Maybritt Vigl in der Klasse der Neo-Senioren mehrere Top-fünf-Platzierungen an. Die dritte Etappe des Junioren-Weltcups, gleichzeitig das Junioren-Weltcup-Finale, wird am 1. und 2. Februar 2025 auf dem Kunsteisring in Klobenstein ausgetragen. Eine Woche später folgt dort vom 7. bis 9. Februar die Junioren-WM.

Am Samstag gibt es ab 15.30 Uhr auf dem 400 m langen Eis-Oval in Klobenstein die ersten Regionen-Trophäe für die Athleten der U12 und U10. Unter 81 Athleten sind auch acht Rittner Talente mit dabei, angeführt von Helen Grace Endrizzi. Veranstalter ist diesmal SG Trient. Der zweite Short-Track-Teil der Regionen-Trophäe geht am Sonntag ab 9.30 Uhr auf der 111 Meter langen Kurzbahn in der „Maccani Ice Arena“ in Trient über die Bühne.