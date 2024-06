Mbappe-Vertrag bei Real Madrid laut Berichten unterschrieben

Von: APA/dpa

Kylian Mbappe hat Medienberichten zufolge seinen Vertrag bei Real Madrid unterschrieben – und seine neuen Teamkollegen freuen sich bereits auf den neuen Superstar im Team des Champions-League-Siegers. “Das wäre großartig”, sagte Reals Jude Bellingham nach dem 2:0-Triumph im Finale der Königsklasse am Samstag in London gegen Borussia Dortmund. Die Verkündung des ablösefreien Transfers soll laut französischen Medien nach wie vor am Montag oder Dienstag erfolgen.

Mbappe habe seinen Wechsel von Paris Saint-Germain zu Real bereits mit den nötigen Unterschriften abgesegnet, berichteten der Sender RMC Sport und auch Transferexperte Fabrizio Romano am Sonntag ohne Nennung von Quellen. Real-Präsident Florentino Pérez wollte den angeblich seit Wochen ausgehandelten Deal auch am Samstagabend nach dem erneuten Champions-League-Triumph noch nicht bestätigen. Aber auch das dürfte nur eine Frage von Stunden sein.

“Die einzige kleine Sache, die uns vielleicht noch fehlt, ist eine effektive Nummer neun”, meinte Bellingham nach dem mühevollen Finalerfolg gegen Dortmund. Wenn Mbappe käme “und uns das geben könnte, wäre das eine großartige Chance, um uns noch einmal auf ein anderes Level zu heben. Er ist einer der besten Spieler der Welt”, sagte der 20-jährige Engländer über den fünf Jahre älteren Franzosen.

Dass der Weltmeister von 2018 und Vizeweltmeister von 2022 PSG nach dem Ablauf seines Vertrags am 30. Juni verlassen würde, ist seit drei Wochen offiziell bestätigt. Seinen neuen Arbeitgeber hatte Mbappe damals noch nicht bekanntgegeben und unlängst betont: “Ich werde meinen neuen Verein zu gegebener Zeit verkünden. Es sind nur noch ein paar Tage, also gibt es kein Problem.” Klar war, dass es nicht vor dem CL-Finale sein würde.

Aktuell bereitet sich Mbappe im nationalen Fußball-Zentrum in Clairefontaine südwestlich von Paris mit dem französischen Nationalteam auf die EM in Deutschland vor. Am Mittwoch steht ein erster Test in Metz gegen Luxemburg auf dem Programm, ehe am Sonntag in Bordeaux gegen Kanada die Generalprobe für das EM-Auftaktspiel gegen Österreich folgt. Die Franzosen starten als Turnierfavorit in die Partie gegen das ÖFB-Team am 17. Juni in Düsseldorf.