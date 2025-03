McLaren verlängert Vertrag mit Australier Piastri

Von: APA/Reuters

Formel-1-Konstrukteursweltmeister McLaren hat sich am Dienstag mit Oscar Piastri auf eine mehrjährige Vertragsverlängerung geeinigt. Der bisherige Kontrakt des Australiers war bis 2026 gelaufen. Vizeweltmeister Lando Norris hatte seinen Vertrag mit McLaren im Jänner verlängert. “Das Team hatte 2022 Vertrauen in mich, als ich engagiert wurde”, sagte der 23-jährige Piastri. “Unser Weg seither war unglaublich. Ich bin sehr stolz, weiter in diesem legendären Team sein zu können.”