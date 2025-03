Medaillenflut für den Landeswintersportverband Südtirol

Von: mk

Bozen – Bei den nationalen Titelkämpfen der Altersklassen Ragazzi (U14) und Allievi (U16) in Ovindoli in den Abruzzen haben Südtirols Nachwuchstalente in der vergangenen Woche mit großartigen Ergebnissen aufhorchen lassen. Neben zahlreichen Einzelmedaillen hat der Landeswintersportverband Südtirol auch die Mannschaftswertung aller teilnehmenden Landeskomitees gewonnen. Die Erfolge sind der Beweis für die hervorragende Jugendarbeit, die hierzulande geleistet wird. Aber auch sonst war die Woche für Südtirols Ski-Asse von Erfolg gekrönt.

Die Titelkämpfe im Zentrum Italiens begannen mit fünf Podestplätzen am ersten Renntag. Die U14 trug einen Riesentorlauf aus, in dem sich Samuel Prantl (Ulten) über die Silbermedaille und Mattia Vinatzer (Gröden) über Bronze freuen durften. Bei den gleichaltrigen jungen Frauen wurde Gloria Kostner (Gröden) ebenfalls Dritte. Die U16 war in einem Super-G im Einsatz. Hier wurde Jeremias Scherer (Seiser Alm) Zweiter, während Alenah Taschler (Gsiesertal) die drittschnellste Zeit erzielte. 24 Stunden später standen die nächsten Entscheidungen an. Dieses Mal trug die U14 den Super-G aus, während die U16 im Riesentorlauf im Einsatz war. Und es gab auch die ersten beiden Goldmedaillen für Südtirols Talente, und zwar durch Hannah Mahlknecht (Seiser Alm) und Stefan Prinoth (Gröden) im Super-G der U14. Prinoths Teamkollege Matthias Mahlknecht wurde im „Riesen“ der U16 Zweiter.

Der dritte Wettkampftag brachte Entscheidungen im Skicross (U14) und im Slalom (U16). Im Skicross gewannen Südtirols Nachwuchsrennläufer nicht weniger als fünf von sechs möglichen Medaillen. Bei den jungen Frauen triumphierte Gloria Kostner, während Mia Molling (TZ Jochtal) den dritten Platz belegte. Bei den gleichaltrigen Burschen holten die heimischen Talente einen gesamten Medaillensatz durch Lukas Rabanser (Gröden), Alexander Dejaco (Seiser Alm) und Stefan Prinoth, während Samuel Prantl als Vierter knapp an Edelmetall vorbeischrammte. Zum Abschluss der Italienmeisterschaften fuhr die U14 im Slalom und die U16 den Skicross. Gloria Kostner und Mattia Vinatzer (Gröden) kürten sich im Slalom zu neuen Italienmeistern der Kategorie “Ragazzi”, während Matthias Mahlknecht im Skicross der “Allievi” erfolgreich war.

Auch in der Kombination gab es zahlreiche Südtiroler Medaillen. In der U14 gewann Gloria Kostner vor Hannah Mahlknecht, während bei den Burschen Mattia Vinatzer Zweiter und Stefan Prinoth Dritter wurden. In der U16 gingen beide Kombinationstitel an heimische Nachwuchsrennläufer, und zwar an Alenah Taschler und Matthias Mahlknecht. Noah Gasteiger (Gsiesertal) belegte den dritten Platz. Kein Wunder, dass Südtirol auch die Gesamtwertung der Landeskomitees für sich entschied. „Ich bin überwältigt von den starken Leistungen unserer jungen Rennläuferinnen und Rennläufer. Sie unterstreichen die ausgezeichnete Arbeit, die in unseren Vereinen Tag für Tag geleitstet wird. Deshalb möchte ich allen Medaillengewinnerinnen und -gewinnern, sowie ihren Heimatklubs, von Herzen zu den Erfolgen gratulieren. Für die Zukunft kann ich mir nur wünschen, dass weiterhin auf so einem hohen Niveau weitergearbeitet wird“, sagt Markus Ortler, Präsident des Landeswintersportverbandes Südtirol.

Hohe Sicherheitsstandards bei den U18-Italienmeisterschaften in Reinswald

In der vergangenen Woche gastierte in Reinswald (Sarntal) der Gran Premio Italia Dicoflor. Die FIS-Rennen zählten teilweise auch als U18-Italienmeisterschaft. Zum Auftakt belegte Landeskader-Athletin Ivy Schölzhorn (Renngemeinschaft Wipptal) am Dienstag in der Abfahrt mit der dritten Gesamtzeit den zweiten Platz in den Altersklassen U21 und U18. Der Sieg ging an die Lombardin Christina Trabucchi (wie Schölzhorn ein Jahrgang 2007), die sich tags darauf zur U18-Italienmeisterin kürte. Die Silbermedaille gewann Schölzhorn, die in der GPI-Wertung der U21 auch noch Rang drei einnahm.

Nach den jungen Frauen waren am Donnerstag und Freitag die Männer im Einsatz. In der ersten Abfahrt setzte sich Tommy Lochmann (SC Vigiljoch) durch. In der Kategorie U18 setzte sich Noah Gamper (ASV Tscherms) mit der viertschnellsten Gesamtzeit durch. Luis Schuster (Kronplatz) wurde in der U18 Zweiter. Zum Abschluss wurden am Freitag die Abfahrts-Italienmeister der Altersklasse U18 gekürt. Gamper bestätigte seine ausgezeichnete Form und gewann die Goldmedaille, während Schuster hinter dem Trentiner Luca Larcher die „Bronzene“ errang. Alex Silbernagl (Seiser Alm) schrammte als Vierter an den Medaillenrängen vorbei.

Aber nicht nur aus sportlicher Sicht waren die Abfahrten im Sarntal ein großer Erfolg. Auch organisatorisch ließen die Rennen keine Wünsche offen. „Wir haben sehr viel positives Feedback erhalten, unter anderem von Urs Lehmann, dem Präsidenten des Schweizer Skiverbandes, der in Reinswald anwesend war. Die Sicherheitsstandards waren durchaus mit jenen beim Europacup zu vergleichen. Deshalb geht hier ein großes Dankeschön an die Reinswalder Bergbahnen AG, die bei der Organisation dieser Rennen ein sehr verlässlicher Partner ist. Natürlich freut es uns, dass wir auf nationaler Ebene mit unseren jungen Athletinnen und Athleten in der U18 ganz weit vorne liegen. Diese Erfolge sollen aber kein Endpunkt, sondern vielmehr der Beginn einer Karriere im Skisport sein“, erkärte Christian Thoma, Verantwortlicher Ski Alpin des Landeswintersportverbandes Südtirol.

Auf internationaler Ebene haben mit Max Clara (Kronplatz) und David Castlunger (Alta Badia) zwei weitere Südtiroler Jungspunde in den technischen Disziplinen aufhorchen lassen. Im slowenischen Rogla konnte Clara Mitte der vergangenen Woche den ersten von zwei Riesentorläufen gewinnen, Castlunger belegte im zweiten den zweiten Platz.

Die Masters küren ihre Landesmeister

Zu Ende gegangen ist am Wochenende der Raiffeisen Südtirol Cup der Master. Zur Austragung kamen auf der Gitsch-Piste im Skigebiet Gitschberg Jochtal zwei Riesentorläufe, von denen einer auch als Landesmeisterschaft gewertet wurde. 70 Finalisten kamen zu diesem Saisonabschluss, wo es nach sieben Rennen in der laufenden Meisterschaft noch die letzten 100 Punkte für die Gesamtwertung zu holen gab. Die Tagesbestzeit beim Finale erzielte bei den Damen Regina Mair (ASV Valente) vor Sarah Leitner (ASV Valente) und Nina Schwienbacher (ASC Ortler), während bei den Herren Martin Schmuck (Seiser Alm) vor Aron Hofer (RG Wipptal) und Günther Stockner ( ASV Feldthurns) lag.

Die Gesamtsieger des Südtirol Cups im Überblick:

Master C: Cinzia Valt

Master B: Christian Oberthaler

Master A: Günther Stockner

Allg. Altersklasse: Nina Schwienbacher und Martin Schmuck

Im zweiten Rennen wurden die Landesmeister in den jeweiligen Master Kategorien ermittelt. Die Bestzeit bei der Landesmeisterschaft erzielte bei den Damen Sarah Leitner (ASV Valente) vor Regina Mair (ASV Valente) und Sylvia Gafriller (SSV Taufers), bei den Herren hingegen Martin Schmuck (Seiser Alm) vor Hubert Thaler (ASC Sarntal) und Günther Stockner ( ASV Feldthurns).

Hier die neuen Landesmeister der einzelnen Kategorien im Überblick:

Master C9 weiblich: Marta Ciatti (Meran)

Master C8 weiblich: Sigrid Lang (Welschnofen)

Master C7 weiblich: Cinzia Valt (Welschnofen)

Master C4 weiblich: Regina Mair (Skt. Valente)

Master C3 weiblich: Halene Mittersteiner (SC Meran)

Master B12 männlich: Albert Tschager (Kaltern)

Master B11 männlich: Michael Kritzinger (Seiser Alm)

Master B10 männlich: Josef Auer (Taufers)

Master B9 männlich: Alois Rainer (Schnals)

Master B8 männlich: Martin Lerchner (Gitschberg)

Master B7 männlich: Alois Gufler (Meran)

Master A6 männlich: Reinhard Leitner (Skt. Valente)

Master A5 männlich: Hubert Josef Thaler (Sarntal)

Master A4 männlich: Günther Stockner (Feldthurns)

Master A3 männlich: Dietmar Plankl (Seiser Alm)

Master A2 männlich: Thomas Mitterrutzner (Neustift)

Master A1 männlich: Aaron Hofer (Wipptal)

Senior weiblich: Sarah Leitner (Skt. Valente)

Senior männlich: Martin Schmuck (Seiser Alm)