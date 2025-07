Medaillenflut für die Südtiroler Minigolfer

Von: ka

Terenten – Bei der Minigolf-Italienmeisterschaft in den Kategorien fünf Medaillen in der Senioren-Klasse und vier Medaillen in der Elite-Klasse geholt. Zum zweiten Mal nach 2017 war die Eternit-Anlage in der Nähe des Dorfzentrums von Terenten am Samstag und Sonntag Schauplatz einer Minigolf-Italienmeisterschaft, diesmal in den Kategorien. 62 Minigolfer, darunter 26 Südtiroler, haben an den Titelkämpfen teilgenommen. 44 männliche Senioren und fünf weibliche Senioren waren am Start, aber keine Jugendlichen. Für Herren und Damen waren es bereits die zweite Minigolf-Italienmeisterschaft in dieser Saison, da bereits Anfang Juni in Cavriglia (Toskana) die Italienmeister der allgemeinen Klasse gekürt wurden. Die Titel holten damals Paolo Porta (Novi Ligure) bei den Herren und Anna Bandera (Cusano Milanino) bei den Damen.

Hart umkämpft waren die Titelkämpfe bei den männlichen Senioren. Sieben Runden mussten gespielt werden, bis der neue Senioren-Italienmeister feststand. Bis zum Schluss kämpften auch zwei Südtiroler um die Medaillen. Dieter Kaufmann vom MGC Terenten hatte das bessere Ende für sich und sicherte sich in der siebten und letzten Runde mit 159 Schlägen die Bronzemedaille. Vor ihm lagen nur Maurizio Palmiro Zini (Cusano Milanino) mit 157 Schlägen und Rudi Giroldini (Vergiate) mit 158 Schlägen. Der Algunder Alexander Lang, der für GSP Vergiate spielt, hat als Vierter mit 160 Schlägen knapp eine Medaille verpasst. Geholt hat er die Medaille aber im Senioren-Teamwettbewerb.

Mit dem GSP Vergiate gewann Lang die Golmedaille. Silber in der Senioren-Mannschaftswertung ging an den AMV Algund/Raiffeisen. Zwei Medaillen gab es auch für die weiblichen Senioren aus Südtirol. Sara De Nardi (MV Algund) holte Silber und Elvira Schmid (Terenten) die Bronzemedaille. In der Elite-Klasse siegte Cristian Pinton (Cusano Milanino) mit dem besten Turnierergebnis von 152 Schlägen vor Kurt Unterhauser (157) und Hannes Lang (165), beide vom SV Lana. Bei den Damen musste Ramona Schmid vom MGC Terenten mit dem zweitbesten Südtiroler Turnier-Ergebnis von 158 Schlägen nur der Ex-Weltmeisterin Anna Bandera (Cusano Milanino) den Vortritt lassen. In der Mannschaftswertung der Elite-Klasse belegte der SV Lana den zweiten Platz. Nachstehend die Wertungen:

Einzelwertungen (7 Runden)

Senioren (Über 45 Jahre), Herren: 1. Maurizio Palmiro Zini (Cusano Milanino) 157 Schläge; 2. Rudi Giroldini (Vergiate) 158; 3. Dieter Kaufmann (Terenten) 159; 4. Alexander Lang (Algund/GSP Vergiate) 160; 7. Paolo Marcuzzi (Lana) 163; 9. Roland Brunello (Algund) 166. Damen: 1. Antonella Flamini (Aponense) 171; 2. Sara De Nardi (Algund) 173; 3. Elvira Schmid (Terenten) 177.

Elite, Herren: 1. Cristian Pinton (Cusano Milanino) 152 Schläge; 2. Kurt Unterhauser 157; 3. Hannes Laimer (beide Lana) 165. Damen: 1. Anna Bandera (Cusano Milanino) 154; 2. Ramona Schmid (Terenten) 158; 3. Silvia Bandera (Cusano Milanino) 161.

Mannschaftswertungen (6 Runden)

Senioren (Über 45 Jahre): 1. GSP Vergiate (Alexander Lang, Luca Gavazzi, Rudi Giroldini, Paolo Marino Belli ) 409 Schläge ; 2. AMV Algund/Raiffeisen I (Francesco De Nardi, Herbert Gstrein, Roland Brunello, Andrea Candioli) 423; 3. MC Cusano Milanino 425; 4. MGC Terenten I 435. Elite: 1. MC Cusano Milanino 403; 2. SV Lana/Raika 497.