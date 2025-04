Medaillenregen für Karate Mühlbach in Süddeutschland

Von: luk

Ulm – Die Südgames sind ein international besetztes Karate-Turnier und wurden im „Round Robin“ (jeder gegen jeden) ausgetragen; veranstaltet wird dieser Wettkampf gemeinsam vom Karateverband Baden-Württemberg und dem Bayerischen Karateverband.

Das Round Robin-System (jeder gegen jeden) birgt besondere Herausforderungen für die Athleten, da sie nicht nur physisch fordernd sind, sondern die Athleten auch dazu anregt, ihre Kampfstrategien permanent anzupassen. Karate Mühlbach ist dies einmal mehr auf eindrucksvolle Weise gelungen: Lorenz Mantinger (U21, -67kg) hat Silber gewonnen, während alle anderen Athleten von Karate Mühlbach Bronze für sich entscheiden konnten: Ramón Motta (U14, -55kg), Madleen Unterhuber (U18, -53kg), Sophie Unterpertinger (U18, -66kg) und Florian Fischnaller (U21, -75kg).

„Alle Athleten auf dem Podest zu sehen war gewiss nicht zu erwarten, freut uns aber umso mehr“, so Trainer Martin Pezzei. Im Round Robin-System braucht es vor allem eine gute Fitness, da die Athleten bis zu fünf Kämpfe absolvieren müssen. „Dass wir so viel in diesen Bereich investieren, hat sich ausgezahlt“, so Pezzei. Gleichzeitig dienen diese internationalen Turniere der Standortbestimmung und helfen, eigene Schwächen zu erkennen. „Auch diesmal haben wir erkannt, worauf wir uns in den kommenden Wochen konzentrieren müssen, um auf die nächsten Herausforderungen gut vorbereitet zu sein“, so Pezzei.