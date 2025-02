Medaillenregen in Bakuriani

Von: mk

Bozen – Bakuriani war in der vergangenen Woche das Zentrum für den Wintersport-Nachwuchs Europas, schließlich stieg dort das Europäische Olympische Winter-Jugendfestival (EYOF). Im georgischen Kaukasus zeigten sich Südtirols Nachwuchs-Asse von ihrer besten Seite und räumten disziplinenübergreifend vier Medaillen ab.

Für die Disziplinen Langlauf, Biathlon und Freeski schickte Italien insgesamt acht Südtiroler Athleten nach Georgien. Und sie kehrten nicht mit leeren Händen nach Hause zurück. Bei den Langläufern waren zwei Athleten vom ASC Sesvenna mit dabei: Luca Pietroboni und Marta Bellotti. Während Bellotti die Plätze 19 (5km Classic) und 12 (7,5km Free) holte, wurde Pietroboni 14. (7,5km Classic) und 10. (10km Free), ehe die Sprint-Heats auf dem Programm standen. Hier schaffte Pietroboni dann den Durchbruch und wurde hinter einem weiteren italienischen Langlauf-Talent, Daniel Pedranzini (er holte bereits sein drittes Gold), Zweiter. Damit durfte er auch bei der Mixed Staffel starten und dieses Mal gab es auch für ihn Gold. An der Seite von Pedranzini, Alice Leoni und Vanessa Cagnati gewann das italienische Quartett souverän vor Frankreich und der Schweiz.

Gleich vier Südtiroler fuhren für die Biathlon-Wettkämpfe nach Georgien. Der Landeskader-Athlet Rafael Santer (ASC Ulten), sowie Thea Wanker (ASC Gröden), Andreas Braunhofer (ASV Ridnaun) und Julian Huber (ASD Antholz) zeigten im Sprint auch gleich mit Top-Leistungen auf. Besonders Huber, der Bronze hinter dem Polen Grzegorz Galica und dem Franzosen Esteban Moreira gewann. Santer, der tags zuvor mit der Single-Mixed-Staffel (gemeinsam mit Gaia Gondolo) als Vierter das Podest knapp verfehlte, wurde im Sprint Neunter, Braunhofer holte sich Platz 14. Bei den Damen schloss Wanker auf dem 8. Platz ab. Dank dieser Ergebnisse durften Huber, Santer und auch Wanker für die Mixed-Staffel starten, die vierte Athletin war Gaia Gondolo. Und die italienische Staffel dominierte nach Belieben, mit mehr als einer Minute Vorsprung auf Tschechien und Österreich gewann das Quartett Gold.

Im Freeski durften die beiden Landeskader-Athleten Elia Baez Locher (ASV Ritten Sport) und Laurin Volgger (AFC Vitamin-F) nach Georgien reisen. Zuerst waren sie im Slopestyle im Einsatz, bei schwierigen Bedingungen holte Baez Locher Platz 6, Volgger schloss auf Rang 15 ab. Weiter ging es im Big Air, wo Baez Locher lange auf Medaillenkurs war. Ein Trick wollte ihm aber nicht gelingen und er rutschte auf den neunten Platz zurück. Volgger schaffte die Qualifikation hingegen nicht und musste sich mit Platz 18 zufriedengeben.

Medaillenkämpfe auch in und außerhalb von Südtirol

Während des EYOF in Bakuriani schlief der Rest der Wintersportszene selbstverständlich nicht und in und außerhalb von Südtirol herrschte reges Treiben. In Latsch stieg etwa die Junioren-Europameisterschaft der Naturbahnrodler. Wie in dieser Sportart üblich, räumten Südtirols Athleten groß ab: Alex Oberhofer gewann Gold im Einsitzer, genauso wie Tina Stuffer, und auch im Teambewerb gewann Italien klar. Vom Südtiroler Landeskader waren Nina Castiglioni (ASV Latsch) und Michael Tinzl (ASC Laas) dabei: Castiglioni gewann Bronze im Einzel, Tinzl wurde Fünfter.

Die Nordischen Kombinierer und Skispringer waren hingegen bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Lake Placid (USA) im Einsatz. Hierbei waren vier Grödner für das italienische Aufgebot einberufen: Maximilian Gartner (ASC Gröden) und Leonie Runggaldier (Südtiroler Landeskader/ASC Gröden) waren im Skispringen im Einsatz, die Geschwister Manuel und Anna Senoner (beide ASC Gröden) gingen in der nordischen Kombination auf Medaillenjagd. Während Gartner (33.) und Runggaldier (36.) eine Top-Platzierung verfehlten, wurde Manuel Senoner Siebter und Anna Senoner holte Rang 17.

Reges Treiben landauf, landab

Auch sonst war in der vergangenen Woche einiges los. Die Snowboarder waren in Villnöß bei der Coppa Italia im Einsatz. Am Fillerlift stiegen Mike Santuari (2.) und Manuel Haller (3.) in der Kategorie Junioren auf das Podest. Bei den Juniorinnen holte Sophie Rabanser (5.) das beste Südtiroler Ergebnis. In der U15 holte sich Tobias Mutschlechner den Tagessieg, genauso wie Lia Holzknecht in der U13 und Nina Holzknecht in der U11.

Für die Biathleten ging es nach Valdidentro (Provinz Sondrio), wo eine Etappe des Fesa Alpencups anstand, die auch für die Coppa-Italia-Wertung zählte. Bei den Herren gewann der Antholzer David Zingerle den Sprint, genauso wie der Marteller Felix Ratschiller bei den Junioren und der Antholzer Hannes Bacher in der Kategorie Jugend II, wo der Ridnauner Aaron Niederstätter Zweiter wurde. Die Bruneckerin Sophia Zardini wurde bei den Damen Zweite, während die Grödnerin Tanja Wanker die Kategorie Jugend II gewann.

Freeskier Max Von Aufschneiter bestritt in Davos den Big-Air-Europacup, wo der junge Bozner vom Südtiroler Landeskader mit Rang 14 das beste Ergebnis der italienischen Nationalmannschaft einheimste. Gleichzeitig fand in Cervinia eine Etappe der Coppa Italia der Freestyle Snowboarder statt. In der Kategorie „Aspiranti“ holte sich die Landeskader-Athletin Nicole Bazzanella (Seiser Alm Skiteam) den Sieg, Marian Brunner (ASC Olang) wurde bei den „Giovani“ Zweiter. Ein Tagessieg glückte auch Ben Marmsoler (Landeskader/Seiser Alm Skiteam) in der Kategorie „Allievi“.

Die Rodler waren in Passeier und Olang los

Auch die Sport- und Rennrodler habe ein aufregendes Wochenende hinter sich. So fand auf der „Bergkristall“ in Platt in Passeier eine Etappe des Raiffeisen Rodelpokals statt. Bei den Rennrodlern gab es folgende Kategoriensieger zu feiern:

Schüler 1: Marie Wegmann (ASC Laas) und Tom Breitenberger (RC Ulten)

Schüler 2: Ida Genesio (ASV Latsch) und Simon Torggler (ASV Latzfons)

Jugend 1: Anna Wegmann (ASC Laas) und Alex Oberprantacher (RV Passeier)

Jugend 2: Marie Pajonk (RV Passeier) und Lukas Marzari (RC Ulten)

Auf der Sportrodel kamen folgende Ergebnisse zustande:

Schüler 1: Valeria Matzoll (RC Ulten) und Thomas Mitterrutzner (ASV Latzfons)

Schüler 2: Sofia Petriffer (ASV Villnöß) und Emanuel Schuen (AMA Wengen)

Jugend 1: Teresa Runggatscher (ASV Villnöß) und Markus Rainer (Jaufental)

Jugend 2: Theresa Rainer (Jaufental) und David Mittermair (ASC Olang)

Für die Sportrodler stand außerdem eine Etappe des Raiffeisen Südtirol Cups auf dem Programm, die auch als Sportrodel-Weltcup zählte. Diese stieg in Olang auf der „Panorama“. Bei den Damen gewann die Österreicherin Melanie Frischmann vor den beiden Villnößerinnen Silvia und Kathrin Runggatscher. Bei den Herren setzte sich ein Südtiroler durch: Lokalmatador Aaron Hofer vom ASC Olang brachte die schnellste Zeit zustande, auf Platz zwei landete Tobias Müller (Laugen Tisens), Dritter wurde Maximilian Gräber (ASC Olang). Auch die Doppelsitzer waren im Einsatz, hierbei gewann das Laugen-Tisens-Duo Tobias Mair und Tobias Müller vor den Villnößern Patrick Lambacher und Simon Schwienbacher, sowie Mathias und Sebastian Frei (Laugen Tisens).

Beim 41. Gsieser Tal Lauf blüht auch die Jugend auf

Anlässlich des 41. Gsieser Tal Laufes pilgerten am vergangenen Wochenende Langläuferinnen und Langläufer aus der ganzen Welt in das Pusterer Seitental. Und auch die Jugend kam nicht zu kurz: Der Mini Gsieser Tal Lauf ließ Nachwuchsathletinnen und -athleten der Kategorien U8 bis U16 gegeneinander antreten, ab der U18 zählten die Ergebnisse des 30 Kilometer Rennens für den Südtirol Cups. Folgende Tagessieger wurden dabei ermittelt:

U8: Ilaria Rainer (5V Loipe) und Elias Hofer (SC Gröden)

U10: Thea Moser (ASC Sarntal) und Elia Rainer (ASD Antholz)

U12: Annika Gufler (LV Kronspur) und Noe Moser (ASC Sarntal)

U14: Magda Moser (ASC Sarntal) und Alex Pfeifhofer (ASC Toblach)

U16: Anna Sagmeister (ASC Sesvenna) und Elias Klocker (ASC Toblach)

U18: Emma Schwitzer (ASC Sarntal) und Hannes Volgger (ASC Sesvenna)

U20: Livia Kargruber (5V Loipe) und Matteo Piazzi (ASC Sesvenna)

Damen: Silvia Huber (5V Loipe)

Master A: Wolfgang Köhl (ASV Deutschnofen)

Master B: Walter Schütz (ASC Sesvenna)