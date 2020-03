Mehrere Marathons abgesagt

Brixen – Durch die exponentielle Ausbreitung des Coronavirus sehe man sich schweren Herzens gezwungen, den elften Brixen Dolomiten Marathon und die zweite Auflage des Dolomites Ultra Trail und LadiniaTrails vom 4. Juli 2020 abzusagen, erklärt OK-Präsident Christian Jocher in einer Aussendung.

Zurzeit sind bereits über 500 Athletinnen und Athleten aus nahezu 30 Nationen zu den diesjährigen Wettkämpfen angemeldet. Somit sei die potentielle Ansteckungsgefahr nach wie vor gegeben. Zum Stand der derzeitigen Situation sei noch nicht abschätzbar, wie die Lage am ersten Juliwochenende sein wird. „Wir haben uns diese Entscheidung sicher nicht leichtgemacht – aufreibend emotionale Diskussionen wurden geführt, doch am Ende hat dann doch die Vernunft und die Einsicht gesiegt, dass die Gesundheit jeder und jedes Einzelnen von euch und unserer vielen freiwilligen Helfer an oberster Stelle steht. Denn ohne Gesundheit ist Alles nichts!“, erklärt Jocher

Die Idee, die Veranstaltung auf den Herbst zu verschieben, wurde durchdiskutiert, wenn auch nur kurz. „Ihr alle kennt den Laufkalender, und im Herbst stehen wirklich einmalig schöne Laufveranstaltungen auf dem Programm. Aus Solidarität den Mitveranstaltern gegenüber haben wir dann unsere Entscheidung getroffen – zum einen finden wir es nicht fair, diesen Wettkämpfen Athletinnen und Athleten abzuwerben, zum anderen haben einige von euch sicher bereits bei diversen Veranstaltungen im Herbst 2020 gemeldet“, so Jocher weiter.

Vom organisatorischen Standpunkt teilt das OK-Team mit, dass Anmeldungen auf den 3. Juli 2021 umgebucht werden – ohne Aufpreis. „Leider können wir euch die Anmeldegebühr nicht rückerstatten – dahingehend bitten wir um euer Verständnis. Ihr könnt aber sicher sein, dass wir uns für die bereits gemeldeten Athletinnen und Athleten für das entgegengebrachte Wohlwollen schöne Überraschungen einfallen lassen werden“, so Jocher.

Sollten es die Umstände erlauben, werde man versuchen, den Women’s run Brixen am 3. Juli 2020 auszutragen – dies werde zu gegebener Zeit angekündigt. „Sicher ist, dass dieser karitative Lauf in etwas anderer Form veranstaltet wird. Hierzu haben wir schon Ideen, die eine eventuelle Austragung einzigartig werden lassen, versprochen! Bitte bleibt oder werdet alle gesund. Wir vom OK-Team hoffen, dass wir alle diese heftige gesundheitliche Prüfung meistern werden – von Herzen grüßen wir euch überall auf der Welt und wünschen ein ehrliches Alles Gute!“, erklärt Jocher abschließend.