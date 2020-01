Mehrkämpfer überzeugen in Padua

Padua – In der Halle von Padua feierten Südtirols Mehrkämpfer an diesem Wochenende ihr Saisondebüt.

Im Siebenkampf der Herren ließ Nicolò Fusaro vom Athletic Club 96 aufhorchen. Der 20-jährige Bozner kam mit 4.900 Punkten auf den guten fünften Rang, zu einer Podestplatzierung fehlten lediglich 55 Zähler. Fusaro verbesserte seine persönliche Bestmarke, aufgestellt vor 12 Monaten ausgerechnet in Padua, noch einmal um 144 Punkte. In seiner Paradedisziplin, im Stabhochsprung, übersprang er 4.90 m. Sein bisheriger Indoor-Rekord lag bei 4.50 m.

Bei den Damen wurde Chiara Goffi im U18-Hallenfünfkampf mit 2.834 Punkten Elfte. Somit stellte auch die erst 16-jährige Grödnerin einen neuen persönlichen Rekord auf. Ilena Reifer (2.436) vom SSV Brixen kam auf den 23. Rang. Im Stabhochsprung ging der Sieg an Nathalie Kofler. Das Aushängeschild vom SV Lana gewann mit 3.80 m, scheiterte dann drei Mal an 3.90 m. Bereits vorige Woche in Innsbruck übersprang Kofler 3.70 m, heuer möchte sie erstmals die 4-Meter-Marke knacken. Weniger gut verlief es für ihre Mannschaftskolleginnen im Mehrkampf. Im Fünfkampf mussten sich Magdalena Raso (2805 Punkte), die Grödnerin Hannah Insam (2573) und Regina Waldner (2237) aus Lana mit den Rängen 19, 30 und 37 zufriedengeben. Pech hatte hingegen die Burgstallerin Linda Pircher. Sie war vor dem 800-m-Lauf mit 2673 Punkten auf dem Weg zu einer neuen Bestmarke, stürzte dann aber und rutschte auf den 30. Rang ab. Ihr jüngerer Bruder David belegte im Hochsprung mit 1.74 m den 15. Platz.

Die Ergebnisse beim Indoor-Meeting in Padua:

Damen

200m: 57. Maddalena Melle (SV Lana) 28.88

Weit: 30. Maddalena Melle (SV Lana) 4.45 m

Stab: 1. Nathalie Kofler (SV Lana) 3.80 m

Stab: 10. Chiara Cardinale (CSS Leonardo da Vinci) 2.80 m

Fünfkampf U18: 11. Chiara Goffi (Atletica Gherdeina) 2834

Fünfkampf U18: 23. Ilena Reifer (SSV Brixen) 2436

Fünfkampf: 19. Magdalena Raso (SV Lana) 2805

Fünfkampf: 24. Linda Pircher (SV Lana) 2673

Fünfkampf: 30. Hannah Insam (SV Lana) 2573

Fünfkampf: 37. Regina Waldner (SV Lana) 2237

Herren

400m: 92. Diego Soppelsa (SSV Brixen) 57.46

Hoch: 15. David Pircher (SV Lana) 1.74

Siebenkampf: 5. Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Bozen) 4900

Leichtathletik-Landesverband bereitet neue Saison vor

Die erste Leichtathletik-Ausschusssitzung der Saison fand am Sonntag im Restaurant Steinraffler in Natz-Schabs statt. Landespräsident Bruno Cappello und sein Vorstand legten den Grundstein für die neue Saison.

In den nächsten Wochen wird der Wettkampf-Kalender dann genau definiert. In Brixen finden heuer zwei Großveranstaltungen statt: Am 24. Mai trägt die 22.000 Einwohner-Stadt zum bereits 38. Mal das internationale Brixia Meeting aus. Dieses Event zählt zu den wichtigsten U18-Veranstaltungen in Mitteleuropa. Außerdem ist die Bischofsstadt am 19. und 20. September Austrageort des länderübergreifenden Arge-Alp-Meetings.

Multistars 2020 wieder in Lana

Südtirols Leichtathletik-Fans können sich 2020 auf ein weiteres internationales Großereignis freuen: Zwei Tage lang, am 26. und 27. April, wird auf der Sportanlage von Lana nämlich die 33. Auflage des „IAAF Multistars Meeting“ stattfinden. Die Veranstaltung für Mehrkämpfer, die bereits im Vorjahr in Lana zu Gast war, zählt zu den attraktivsten Meetings auf internationaler Ebene. Lana hat bereits von 2014 bis 2016 drei Mal in Folge die Jugend-Mehrkampf-Italienmeisterschaft ausgetragen.