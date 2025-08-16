Meister Barcelona startet mit 3:0 auf Mallorca in Saison

Von: APA/dpa

Der FC Barcelona hat die Mission Titelverteidigung in der spanischen Fußball-Meisterschaft mit einem 3:0 bei Real Mallorca gestartet. Raphinha (7.) und Ferran Torres (23.) trafen am Samstagabend schon in der ersten halben Stunde für die Katalanen, bei Mallorca sahen danach zwei Profis bis zur Pause die Rote Karte. Barcelona ließ es in der zweiten Halbzeit ruhiger angehen, Lamine Yamal (94.) traf erst tief in der Nachspielzeit zum Endstand.

Das zweite Tor erhitzte die Gemüter: Nach einem Distanzschuss von Yamal bekam Mallorcas Kapitän Raillo den Ball an den Kopf und sackte sichtlich benommen zu Boden. Das Spiel wurde nicht unterbrochen, Torres zog erfolgreich ab. Die Hausherren reklamierten erfolglos und fingen sich danach innerhalb kurzer Zeit zwei Platzverweise ein.

Barcelona hatte erst wenige Stunden vor dem ersten Liga-Spiel der neuen Saison Joan Garcia als neuen Torhüter registrieren können. Möglich wurde das, nachdem das medizinische Komitee der spanischen Liga am Donnerstag die Rücken-Operation von Marc-Andre ter Stegen als Langzeitverletzung eingestuft hatte. Das ermöglicht es dem hoch verschuldeten Club, den als neue Nummer eins verpflichteten Garcia offiziell für Liga-Spiele aufzubieten. Auch der von Manchester United ausgeliehene Stürmer Marcus Rashford konnte registriert werden.