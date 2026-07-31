Aktuelle Seite: Home > Sport > Meister LASK startet mit souveränem 3:0 gegen GAK in Liga
Adeniran schnürte zum Ligaauftakt einen Doppelpack

Meister LASK startet mit souveränem 3:0 gegen GAK in Liga

Freitag, 31. Juli 2026 | 21:33 Uhr
Adeniran schnürte zum Ligaauftakt einen Doppelpack
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
Schriftgröße

Von: importer

Titelverteidiger LASK ist mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen den GAK erfolgreich in die neue Fußball-Bundesliga-Saison gestartet. Samuel Adeniran brachte die Linzer vor 13.241 Zuschauern am Freitagabend bereits vor der Pause mit einem Doppelpack (20., 29./Elfmeter) auf Kurs. Für den Schlusspunkt sorgte Christoph Lang in der 79. Minute. Nächsten Sonntag (9. August) wartet auf den Meister bei der Wiener Austria die erste Bewährungsprobe der Ligasaison in der Fremde.

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer beorderte wie zum Auftakt im ÖFB-Cup in Kalsdorf (7:0) in Mittelfeldmann Robert Ljubicic nur einen Neuzugang in die Startformation. Beim GAK waren es vier Neue: neben Matthias Gragger als Ersatz für den verletzten Tim Trummer sowie Liam Hermesh und dem früheren LASK-Fanliebling Peter Michorl im zentralen Mittelfeld auch Torhüter Cican Stankovic. Der ehemalige ÖFB-Teamgoalie, der zuletzt zwei Jahre kein Ligaspiel bestritten hat und nach seinem Engagement bei AEK Athen ein Jahr vereinslos war, gab nach mehr als fünf Jahren sein Liga-Comeback. Sechs Meistertitel hatte der nun 33-Jährige bis 2021 mit Salzburg gewonnen.

Doppelpack von Adeniran

Adeniran zwang den Routinier bereits in der siebenten Minute zu einer starken Parade. In Minute 15 hatte Stankovic Glück, als ihn Lang im Zurücklaufen beinahe überlistet hatte. Der Schuss des Vierfach-Torschützen vom Cup-Auftakt ging aber an die Stange. Fünf Minuten später klingelte es. Stankovic wehrte einen scharfen Schuss von Andres Andrade zur Seite ab, Kasper Jörgensen hielt die Aktion aber am Leben, die Flanke des Dänen verwertete Adeniran per Kopf. Stankovic war von Krystof Danek leicht die Sicht verstellt gewesen. Auch LASK-Kapitän Sascha Horvath zwang den GAK-Kapitän mit einem Distanzschuss zu einer Faustabwehr (22.).

Die Linzer waren bei mehr als 30 Grad Celsius von Beginn an die klar tonangebende Mannschaft. Das änderte sich auch nach der ersten Trinkpause Mitte der ersten Hälfte nicht. Dem 2:0 ging ein Fehler von Donovan Pines voraus. Dem GAK-Abwehrchef sprang der Ball zu weit weg, daraufhin hielt er im Strafraum Danek fest, der ihm das Spielgerät abgeluchst hatte. Adeniran verwertete den fälligen Strafstoß sicher. Nach Seitenwechsel setzte Danek einen Dropkick über das Tor (47.), Stankovic entschärfte einen Kopfball von Andrade (57.), und Pines klärte in höchster Not gegen Lang (61.). Adeniran schnürte kurz vor seiner Auswechslung beinahe noch einen Triplepack. Ab Minute 67 gab auch ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf sein LASK-Debüt.

GAK harmlos

Vom GAK kam offensiv lange Zeit sehr wenig. Einzig Alexander Hofleitner kam dem Anschlusstreffer nach einer Freistoßflanke und Kopfball-Vorlage von Pines per Kopf so etwas Ähnliches wie nahe (77.). Auf der Gegenseite sorgte Lang nach einem Ballverlust von Yannick Oberleitner im Spielaufbau für die Entscheidung. Der eingewechselte GAK-Stürmer Anthony Smits vergab im Finish per Kopf noch eine Topchance auf den Ehrentreffer (91.). Der LASK gewann das dritte Duell in Folge mit den Grazern. Nach Spielende wurde Stankovic noch von einem Gegenstand am Kopf getroffen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Gehören Motorräder auf 3.000 Meter?
Kommentare
86
Gehören Motorräder auf 3.000 Meter?
“Faschismus darf nicht salonfähig werden”
Kommentare
53
“Faschismus darf nicht salonfähig werden”
Italien will Spanien wegen Ceuta aus Schengen-Raum werfen
Kommentare
43
Italien will Spanien wegen Ceuta aus Schengen-Raum werfen
Keine gespaltene Gesellschaft, aber belastete Beziehungen
Kommentare
24
Keine gespaltene Gesellschaft, aber belastete Beziehungen
Mit 36 Jahren und drei Kindern tritt die Vernunft ein
18
Mit 36 Jahren und drei Kindern tritt die Vernunft ein
Anzeigen
Spider-Man 4: Brand New Day
Spider-Man 4: Brand New Day
Ab 29. Juli im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 