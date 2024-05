Meraner Doppelsieg beim Berglauf Kaltern-Mendel

Kaltern – Am Sonntag wurde der traditionelle Berglauf von Kaltern auf die Mendel ausgetragen. Der Sieg bei den Männern ging dabei an Luca Boninsegna vom SC Meran, während bei den Frauen seine Teamkollegin Andrea Schweigkofler die Schnellste war.

Bei der 40. Auflage der „Volksbanktrophäe“ waren am Wochenende in St. Anton in Kaltern insgesamt 103 Läuferinnen und Läufer am Start. Bei herrlichen Laufbedingungen mussten sie 4,7 km und 860 Höhenmeter hinauf auf die Mendel hinterlegen. Bei den Männern stand Luca Boninsegna ganz oben. Das Aushängeschild vom SC Meran kam in 35.55 Minuten ins Ziel, mit 26 Sekunden Vorsprung auf den Trentiner Gabriele Leonardi. Das Podium komplettierte der Sarner Thomas Holzer in 36.34 Minuten.

Schweigkofler gewinnt bei den Frauen

Bei den Frauen war Andrea Schweigkofler eine Klasse für sich. Der Athletin aus Meran stand im Ziel die gute Zeit von 41.18 Minuten zu Buche. Damit waren überhaupt nur elf Männer schneller als Schweigkofler. Die Meranerin setzte sich mit über zwei Minuten Vorsprung auf Lokalmatadorin Elisabeth Kofler durch, die die Zeitmessung in 43.41 Minuten stoppte. Dritte wurde Edeltraud Thaler aus Lana in 43.56 Minuten.

Ergebnisse Berglauf Kaltern-Mendel „40. Volksbanktrophäe“

Männer

1. Luca Boninsegna (SC Meran) 35.55 Minuten

2. Gabriele Leonardi (SA Valchiese) 36.21

3. Thomas Holzer (Lauffreunde Sarntal) 36.34

4. Patrick Prantl (LC Kaltern) 37.31

5. Daniel Ladstätter (Runcard) 37.40

Damen

1. Andrea Schweigkofler (SC Meran) 41.18

2. Elisabeth Kofler (LC Kaltern) 43.41

3. Edeltraud Thaler (Telmekom Team Südtirol) 43.56

4. Irene Senfter (ASV Jenesien) 46.15

5. Sandra Stuefer (Runcard) 46.55