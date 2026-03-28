Mercedes-Duo Antonelli und Russell im Suzuka-Training voran

Von: APA/Reuters

Das Mercedes-Duo hat am Samstag im dritten freien Training für den Formel-1-Grand-Prix von Suzuka wieder das Kommando übernommen. Shanghai-Sieger Kimi Antonelli lag in der Frühsession 0,254 Sek. vor seinem britischen Teamkollegen und WM-Leader George Russell. Der monegassische Ferrari-Pilot Charles Leclerc landete bereits 0,867 Sek. zurück auf Rang drei. Für den am Vortag im zweiten Training vorangelegenen Australier Oscar Piastri blieb im McLaren nur Rang vier.

Dessen britischer Teamkollege und Rekord-Weltmeister Lando Norris belegte hinter seinem Ferrari-Landsmann Lewis Hamilton Platz sechs. Für den Niederländer Max Verstappen wurde es in dessen Red Bull bloß Rang acht. Das Mercedes-Duo hat nach einer Regel-Revolution der Motorsport-Königsklasse in Australien und China die ersten beiden Rennen der Saison dominiert, feierte jeweils Doppelsiege. Die “Silberpfeile” sind auch in Suzuka zu favorisieren. Das Qualifying für das WM-Rennen in Japan ist für 7.00 Uhr MEZ (live ServusTV, Sky) angesetzt.