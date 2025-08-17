Aktuelle Seite: Home > Sport > Messi beim Comeback Miami-Matchwinner
Sonntag, 17. August 2025 | 10:18 Uhr
Von: APA/dpa/Reuters

Superstar Lionel Messi hat Inter Miami bei seinem Comeback als Matchwinner zum Sieg gegen LA Galaxy geführt. Der 38-jährige argentinische Fußball-Weltmeister traf nach einem schönen Dribbling in der 84. Minute mit einem Distanzschuss zum 2:1. Fünf Minuten später bereitete er den Treffer von Inter-Stürmer Luis Suárez per Ferse zum 3:1-Endstand vor. Jordi Alba (43.) hatte Miami gegen das Team von Ex-Nationalspieler Marco Reus mit 1:0 in Führung gebracht.

Die Inter-Fans feierten die Rückkehr ihres nach der Halbzeitpause eingewechselten Publikumslieblings mit “Messi, Messi”-Sprechchören. Der achtfache Weltfußballer stand nicht in der Startelf, nachdem er sich vor zwei Wochen beim Leagues-Cup-Spiel gegen das mexikanische Team Necaxa eine Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen hatte. Mit nun 19 Saisontoren führt Messi die Torschützenliste der Major League Soccer (MLS) an.

In Brasilien hat indes Fluminense-Torhüter Fabio den Rekord des ehemaligen englischen Nationalkeepers Peter Shilton für die meisten Spiele eingestellt. Beide halten nun bei 1.390 Matches. Eine nette Begleiterscheinung für Fabio zum Rekord war ein 2:1-Sieg seines Clubs in der Serie A gegen Fortaleza. Die alleinige Führung in der “Veteranen-Wertung” kann der 44-Jährige schon am Dienstag erreichen. Shilton spielte von 1966 bis 1997 über 31 Jahre, Fabios Karriere auch bei Uniao Bandeirante (30 Spiele), Vasco da Gama (150) und Cruzeiro (976) erstreckt sich bisher über 28 Jahre.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
