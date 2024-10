Messi führt Miami mit Hattrick zum Punkterekord in MLS

Von: APA/dpa/Reuters

Mit seinem zweiten Dreierpack binnen weniger Tage hat Fußball-Superstar Lionel Messi seinen Club Inter Miami zu einer historischen Bestmarke in der Major League Soccer (MLS) geführt. Dank der Glanzleistung des achtfachen Weltfußballers gewann das Team aus Florida am letzten Spieltag der regulären MLS-Saison gegen New England Revolution mit 6:2 und schraubte sein Punktekonto auf 74 Zähler. Damit stellte Miami einen Ligarekord auf, die vorherige Bestmarke lag bei 73 Punkten.

Messi wurde gegen New England erst nach 57 Minuten beim Stand von 2:2 eingewechselt. Zuvor hatte der uruguayische Stürmer Luis Suarez einen 0:2-Rückstand aus Sicht Miamis egalisiert. Nach dem Führungstreffer von Benjamin Cremaschi (58.) sorgte der 37-Jährige mit einem lupenreinen Hattrick binnen elf Minuten (78., 81., 89.) für die Entscheidung. Am Dienstag hatte Messi beim 6:0-Sieg Argentiniens gegen Bolivien in der WM-Qualifikation ebenfalls dreifach getroffen. Messi und Suarez beendeten ihre erste volle MLS-Saison mit jeweils 20 Toren.

Schon zuvor stand Miami als Gewinner des Supporter’s Shield fest, mit dem traditionell die beste Mannschaft des Grunddurchgangs geehrt wird. Damit sicherte sich das Team um Mitbesitzer David Beckham auch die Teilnahme an der Club-WM 2025. Das Turnier findet im kommenden Sommer in den USA statt. In den MLS-Play-offs treffen Messi und Co. auf den Gewinner des Duells zwischen CF Montreal und Atlanta United.

Ebenfalls den Sprung in die Play-offs geschafft haben der New York City FC mit Hannes Wolf, die Vancouver Whitecaps mit Alessandro Schöpf sowie der Charlotte FC mit Co-Trainer Christian Fuchs. Vancouver trifft am Donnerstag im Wildcard-Match auf die Portland Timbers, New York bekommt es in der 1. Play-off-Runde mit Cincinnati zu tun, während sich Charlotte mit Orlando City matcht. David Schnegg verpasste hingegen mit DC United durch eine 0:3-Heimniederlage gegen Charlotte den Sprung ins Play-off in letzter Sekunde.