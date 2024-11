Messner und Co beenden erfolgreiche Motocross-Saison

Von: mk

Mantua – Am vergangenen Sonntag fand in Mantua das Finale der Nord-Ost- und T-Cross-Meisterschaft statt. Die Südtiroler Piloten sorgten zum Abschluss der Motocross-Saison noch einmal für starke Ergebnisse.

Lukas Messner aus Brixen glänzte in der 85-Senior-Kategorie: Er belegte den zweiten Platz im letzten Rennen und sicherte sich als einziger Südtiroler den Gesamtsieg in beiden Meisterschaftswertungen – der Nord-Ost- und der T-Cross-Meisterschaft.

Auch Georg Falser (MX1 Fast) zeigte eine starke Leistung und fuhr in Mantua als Dritter aufs Podest. In der Nord-Ost-Gesamtwertung belegte Moritz Flarer aus Meran (MX2 Expert) den zweiten Platz, ebenso wie Norbert Lantschner in der Master-Open-Klasse.

In der T-Cross-Wertung landeten Alfons Mischi (MX1 Challenge, TTS), Michele Della Vecchia (MX1 Expert) und Marco Belleri (Open Superveteran, Ferlu Racing) jeweils auf Rang zwei. Andrea Asinari (Scuderia Dolomiti) und Mario Franzoi (Ferlu Racing) schlossen die Saison mit dritten Plätzen in den Kategorien MX2 Challenge und Open Veteran ab.