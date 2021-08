Michael Piccolruaz in Olympiaform

Bozen – “My name is Michael Piccolruaz and I´m ready!“ Mit diesem Satz präsentiert sich Michael Piccolruaz zum Olympiaauftakt. Am Dienstag 3. August um 10.00 Uhr beginnen die Titelkämpfe um den Einzug in das Finale.

Endlich ist es soweit! Alle Augen sind auf den ersten Sportkletterwettbewerb in der Geschichte der Olympischen Spiele gerichtet. Mit am Start unter den nur 20 weltbesten Kletterathleten, der Grödner Michael Piccolruaz.

Tokyo ist ein Ort, der Michael Piccolruaz Glück bringt. 2016 holte er Silber bei einem Weltcupbewerb und 2019 legte er den Grundstein bei den Weltmeisterschaften für seine spektakuläre Olympiaqualifikation.

Es ist kein leichtes Unterfangen sich unter die acht weltbesten Kletterer zu qualifizieren. Die Wertung ergibt sich aus der Multiplikation der erzielten Ränge in den Disziplinen Speed, Boulder und Lead.

Neben Michael Piccolruaz sind noch der Wahltrentiner und Speedspezialist Ludovico Fossali und die Ausnahmeathletin Laura Rogora für das italienische Team mit am Start. Insgesamt sind 19 Nationen aus den fünf Kontinenten mit dabei.