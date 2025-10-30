Aktuelle Seite: Home > Sport > Miedler wie Erler in Paris im Doppel-Viertelfinale
Lucas Miedler/l. und Francisco Cabral jubeln über den wertvollen Sieg

Donnerstag, 30. Oktober 2025 | 15:03 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Archivbild/GRANT HALVERSON
Von: apa

Der Niederösterreicher Lucas Miedler steht beim Masters-1000-Tennisturnier von Paris mit dem Portugiesen Francisco Cabral im Doppel-Viertelfinale. Die beiden überzeugten im Achtelfinale gegen Marcel Granollers/Horacio Zeballos mit einem 7:5,6:3-Sieg. Der Spanier und der Argentinier hatten heuer die French Open und die US Open gewonnen. Schon davor war der Tiroler Alexander Erler mit dem US-Amerikaner Robert Galloway aufgestiegen. Das Viertelfinale wird am Freitag gespielt.

Als erster Einzelspieler erreichte Valentin Vacherot das Viertelfinale. Der Monegasse besiegte mit einem 7:6(4),6:4 gegen den Briten Cameron Norrie den Bezwinger des spanischen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz. In der Runde davor hatte sich Vacherot am Mittwoch im Duell der Cousins gegen den Franzosen Arthur Rinderknech durchgesetzt, wie im Finale von Shanghai wieder nach Satzrückstand in drei Sätzen.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

