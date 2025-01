Mikaela Shiffrin kündigt Comeback an

Von: APA/sda/dpa

Mikaela Shiffrin kehrt kurz vor der Ski-WM in den Weltcup zurück. Die 29-jährige Amerikanerin kündigte ihr Comeback für den Slalom in Courchevel am 30. Jänner über die sozialen Medien an. Das veröffentlichte Video, das die fünffache Gesamtweltcupsiegerin zunächst nicht weiter kommentierte, endete mit den Worten: “Courchevel 1/30, see you soon.”

Außerdem sagte Shiffrin in der “Today”-Show im US-Fernsehen: “Der Heilungsprozess ist noch nicht vorbei, aber ich fühle mich stark genug, um an den Start zu gehen. Ich habe keine Schmerzen mehr, die Muskeln funktionieren. Physisch geht es mir gut.”

Sieben Zentimeter tiefe Wunde

Shiffrin, die aktuell 99 Weltcupsiege auf ihrem Konto hat, hatte sich Ende November bei einem Sturz im Riesentorlauf von Killington verletzt. Die Athletin geht davon aus, dass sie sich bei dem Unfall selbst ihren Stock in den Bauchmuskel gerammt hat. “Da war eine sieben Zentimeter tiefe Stichwunde”, sagte sie. Komplikationen bei ihrer Bauchverletzung führten im Dezember zu einer “kleinen Operation”.

Lange war unklar, ob Shiffrin in diesem Winter noch Rennen bestreiten kann. Nun scheint für die siebenfache Weltmeisterin und zweifache Olympiasiegerin sogar ein Start bei der alpinen Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm vom 4. bis 16. Februar möglich.