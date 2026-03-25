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Miktuina erreichte die WM-Kür (Archiv)

Mikutina als 16. in die WM-Kür von Prag

Mittwoch, 25. März 2026 | 18:13 Uhr
Miktuina erreichte die WM-Kür (Archiv)
APA/APA (AFP)/ANTONIN THUILLIER
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Von: apa

Eiskunstläuferin Olga Mikutina hat am Mittwoch als 16. des Kurzprogramms bei den Weltmeisterschaften in Prag die für Freitag (18.00 Uhr) angesetzte Kür der besten 24 erreicht. Die Olympia-18. blieb mit 60,11 Punkten allerdings unter ihrer Leistung von Mailand (61,72). Nach dem ersten Wettkampfteil führt die japanische Olympia-Zweite Kaori Sakamoto mit 79,31 Punkten knapp vor ihrer Landsfrau Mone Chiba (78,45) und der US-Amerikanerin Amber Glenn (72,65).

Sakamoto strebt ihren vierten WM-Titel nach 2022, 2023 und 2024 an. Die US-amerikanische Olympiasiegerin Alysa Liu verzichtete auf eine WM-Teilnahme.

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