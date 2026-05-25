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Trainer Massimiliano Allegri muss bei Milan gehen

Milan tauscht die gesamte sportliche Führung aus

Montag, 25. Mai 2026 | 18:38 Uhr
Trainer Massimiliano Allegri muss bei Milan gehen
APA/APA/AFP/PIERO CRUCIATTI
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Von: apa

Tabula Rasa bei der AC Milan: Nach der verpassten Qualifikation für die Fußball-Champions-League müssen Trainer Massimiliano Allegri und Sportdirektor Igli Tare den Verein nach nur einer Saison verlassen. Auch der bisherige CEO Giorgio Furlani und der Technische Direktor Geoffrey Moncada müssen gehen.

Milan brach in der Schlussphase der Saison ein und rutschte am Sonntag mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Cagliari noch auf Rang fünf ab. Bereits am Montag vollzog der Club-Eigentümer, die US-Investmentfirma RedBird Capital Partners, den drastischen Schnitt.

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